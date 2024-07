FES☆TIVEが通算18枚目となるニューシングル「がーりっちゅ / フォーチュンラッシュ」を7月9日にリリースする。与田理央那を新メンバーに迎えての新体制第一弾シングルとして、タイトル曲を書き下ろしプロデュースを手がけたのは前作「コズミック祭大革命」に引き続いてMedansyだ。Type-BにはFES☆TIVEと初タッグとなる佐々木喫茶プロデュース曲も収録される。

■18thシングル「フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜」



2024年7月9日(火)発売【Type-A】TKCA-75231 \1,200-(税込)1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜3. キョカキャッカー4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-6. キョカキャッカー -Instrumental-【Type-B】TKCA-75232 \1,200-(税込)1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜3. がーりっちゅ4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-6. がーりっちゅ -Instrumental-【Type-C】TKCA-75233 \1,200-(税込)1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜3. 青春ハートビート4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-6. フューチャーライダー -Instrumental-▼『がーりっちゅ / フォーチュンラッシュ』各DSPにて全曲配信中配信リンク:https://tjc.lnk.to/JJ8GRhq2▼「がーりっちゅ」が日本テレビ系「バズリズム02」8月エンディングテーマに決定放送局:日本テレビ系番組:「バズリズム02」(毎週金曜24:59〜 O.A)※各地域によってO.A日時が異なります。番組公式HP:https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/