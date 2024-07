日向坂46、齊藤京子卒業コンサート＆5回目の5回目のひな誕祭を収録した新ライブ映像作品のジャケットアートワーク公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■完全生産限定盤には、3日間の公演と舞台裏に密着した特典映像も収録!

日向坂46が7月24日に発売するライブ映像作品『日向坂46「齊藤京子卒業コンサート&5周年記念MEMORIAL LIVE ~5回目のひな誕祭~」in 横浜スタジアム」』 のジャケットアートワークが公開された。

本作は、4月5日から4月7日までの3日間の公演と舞台裏に密着した特典映像「Behind the scenes of 齊藤京子卒業コンサート&5回目のひな誕祭 in Yokohama Stadium」を収録した完全生産限定盤、4月5日開催の『齊藤京子卒業コンサート』を収録した通常盤、4月6・7日開催のひな誕祭の2日間をまとめた初回生産限定盤『5周年記念MEMORIAL LIVE 5回目のひな誕祭 -DAY1 & DAY2-』が、それぞれBlu-rayとDVDで発売される。

その他、商品詳細はオフィシャルサイトで。

※メイン写真は通常盤Blu-ray

リリース情報

2024.07.24 ON SALE

DVD&Blu-ray『日向坂46 「齊藤京子卒業コンサート&5周年記念MEMORIAL LIVE ~5回目のひな誕祭~」in 横浜スタジアム』

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com