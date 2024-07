ラキ、日本での活動にも意欲！新曲に込めた思い「突然訪れた悲しみも、幸せだった思い出を表現したくて…」

元ASTROのROCKY(ラキ)が2ndミニアルバム「BLANK」を6月27日にリリース。ロックからバラードまで、全4曲を収録した今作は、全曲の作曲・作詞にラキ自らが参加し、各ジャンルごとに華やかなラキのボーカルを感じることができる。



今回、「BLANK」のリリースを記念して、ラキにインタビューを実施。制作エピソードから楽曲に込めた思い、今後の目標まで、たっぷりと語ってくれた。





突然訪れた悲しみ「幸せだった思い出を表現したくて…」

日本で初のソロライブ「自信が沸々と湧きあがり…」

ソロでの活動「1つひとつ叶えていっている実感」

ラキ:これまでやったことのないイベントにどんどん挑戦していて、今後も新しい試みを披露する予定です! 今は準備に励んでいるところです。ラキ:“空白”という意味のタイトルには、このアルバムを聴く人たちが自由に解釈をして、想像力を膨らませることができるように、という思いを込めました。制作中は思い浮かんだ新しいアイディアを整理するために、たくさん頭を働かせました。ラキ:「時間が怖いほど早く過ぎ去っていった僕の居場所だけど」」ラキ:「漆黒のようなこの夜から、もう逃げないで」ラキ:「いくら考えてみても、君は“Masterpiece”」ラキ:「まだ駄目だ、もう一度生かしてくれ」ラキ:突然誰かを見送ることになると、残された人の心は当然悲しくて苦しいものです。ただ、悲しい、苦しいに終わらないたくさんの感情が交差することも事実です。幸せだった思い出を振り返りながら、幸せな気持ちで待ちたいというのが本心なので、そんな気持ちを表現したくてこの曲を作りました。ラキ:例えるなら、「ROCKYST」は色とりどりのものを敷き詰めたようなアルバムです。一方で、「BLANK」はまっさらの画用紙のようなアルバムです。自分だけの思い出を振り返りながら、自分だけの想像力を持って聴いてほしいという思いで制作しました。ラキ:まずは、絶対に越えられない峠のようなステージを無事に終えられて、自信が沸々と湧きあがりました。こんなに素敵な経験をさせてくれたHAMOに感謝していますし、これからもみなさんを思って歌いたいです。ラキ:喉のケアは欠かせないので、宿泊先ではマスクをしたまま寝るようにしています。ラキ:日本のお風呂にはいつも大満足しています! 最近ちゃんこ鍋を食べたのですが、本当に美味しくて2回は食べに行きました。ラキ:先にサッと体を洗って、お風呂の後に水風呂に入ります。サウナに入った後も水風呂に入ります。改めてしっかりシャワーを浴びて、最後にもう1度水風呂に浸かって、かけ湯で締めます。上がったら、その日の気分に合う飲み物を1杯いただきます。ラキ:今は、少し慣れてきたかなと思います。時間的に余裕がないのは相変わらずですが……それでも1つひとつ叶えていっている実感はありますし、HAMO(ファンの名称)のみなさんの尽きることのない愛にパワーをもらっています。みなさんのおかげで新しいことにどんどん挑戦できていますし、そんな挑戦を盛り込んだアルバムもリリースすることが出来ました。これからもこの気持ちは変わりません。ラキ:機会があればフィーチャリングやコラボレーションはぜひやりたいと思っています。特定のアーティストというよりは、活動を通じて自然に……お互いに“一緒に音楽を作っていきたい”という流れになるのが理想です。ラキ:毎回ステージが楽しみだと、期待され続けるアーティストでありたいです。そして、自分が持てる力の限りを尽くしてどこへでも駆けつけて、ずっと活動を続けていきたいです。ラキ:Kstyleをご覧のみなさん、僕が6月27日に「BLANK」でカムバックしました。またすぐに日本に会いに行きますので、それまで待っていてくださいね!

■リリース情報

ラキ(ROCKY) 2ndミニアルバム「BLANK」



【収録曲】

1. We still love you

2. Jealousy

3. Masterpiece

4. Read you