カネヨリマサル、いしわたり淳治を迎えた夏恋ソング「嫌いになっちゃうよ」7/17にリリース
カネヨリマサルが、最新曲「嫌いになっちゃうよ」を7月17日に配信リリースする。
本作は、チャットモンチーや9mm Parabellum Bulletを手がけた作詞家/音楽プロデューサー・いしわたり淳治を迎えた夏恋ソングで、一方通行の甘酸っぱい恋の心情をちとせみな（Vo/Gt）らしく絶妙に綴る共感性高いリリック、ドキドキとワクワクを胸躍るメロディと清々しい疾走感で表現したこの夏(あの夏)を彩る楽曲となっている。
また、「嫌いになっちゃうよ」リリースを記念して、いしはらめい(Ba&Cho)が描き下ろした“犬猿でも恋しちゃうよスマホ壁紙”が必ず貰えるApple Music / Spotifyのライブラリ追加キャンペーンがスタート。さらに、こちらのキャンペーンに参加してオリジナルスマホ壁紙をダウンロードし、“君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン”開催日の9月28日に大阪城音楽堂に行けば、恋愛成就のお寺として有名な「京都・鈴虫寺」にて特別に祈祷してもらった“犬猿でも恋叶っちゃうよステッカー”がプレゼントされるWキャンペーンの実施も決定。
この夏は、初の＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL＞を含む各地の大型フェスに出演、そして9月28日には、憧れの場所であり、自身最大キャパシティの会場となる大阪城音楽堂でのワンマンライブ＜君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン＞の開催、さらには10月から全9公演の対バンツアー＜心を叫べツアー＞の開催を控えている。
リリース情報
2024年7月17日(水)リリース
https://jvcmusic.lnk.to/KirainiNatchauyo
YouTube情報
カネヨリマサル【嫌いになっちゃうよ】Music Video
https://youtu.be/uT6Ablu8JU8
※2024年7月17日(水) 0:00 プレミア公開
●YouTube Live
カネヨリマサル「嫌いになっちゃうよ」Music Video公開直前トーク生配信
https://youtube.com/live/eoJ8rI4otbo
※2024年7月16日(火) 23:45頃〜YouTube Liveにて実施
ライブ・イベント情報
10月8日（火）東京・渋谷 CLUB QUATTRO
10月20日（日）静岡・浜松窓枠
10月27日（日）栃木・HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2
10月29日（火）千葉・千葉LOOK
11月17日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
11月23日（土）石川・金沢GOLD CREEK
11月24日（日）新潟・新潟GOLDEN PIGS RED
11月29日（金）香川・高松DIME
11月30日（土）岡山・岡山IMAGE
各公演GUEST有
チケット代：スタンディング（整理番号つき）￥4,500（税込）
F C先行受付：6月3日（月）12:00〜6月10日（月）23:59
https://kaneyorimasaru.com/feature/kokorowosakebe_fcticket
ライブ・イベント情報
9月28日(土) 大阪 大阪城音楽堂 開場16:00 / 開演17:00
指定席（お土産付き）：￥4,800-(税込)
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