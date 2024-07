FANTASTICS from EXILE TRIBEのユニット・FANTASTIC 6によるエンターテインメントショー『BACK TO THE MEMORIES』が日本映画専門チャンネルにて、3夜連続放送することが決定した。

先般グループのデビュー2000日を迎え、7月中旬には幕張メッセにてライブツアーのファイナル公演を控える、ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICS from EXILE TRIBE。そのユニット・FANTASTIC 6(澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太)によるエンターテインメントショーが『BACK TO THE MEMORIES』だ。

『BACK TO THE MEMORIES』

『BACK TO THE MEMORIES』では、FANTASTIC 6が80年代・ 90年代を中心とした懐かしのヒット曲を歌い、踊り、それが芝居とも融合するというショー。さらに、メンバーが本気で挑んだかくし芸や大喜利も披露。通常のFANTASTICSのライブでは見られない完全オリジナルなライブステージとなる。

『BACK TO THE MEMORIES PART2』

そんな『BACK TO THE MEMORIES』のPART1からPART3までを、7月16日(火)よる8時スタートで(3夜連続)放送。また、FANTASTIC 6のメンバーが本舞台の魅力について語る日本映画専門チャンネル撮り下ろしのショートコメントもあり。

『BACK TO THE MEMORIES PART3』

さらに、俳優の萩原利久と八木勇征がW主演を務めた『美しい彼~special edit version~』『劇場版 美しい彼~eternal~』(二人からのSPコメント映像も)放送される。

『美しい彼~special edit version~』

『劇場版 美しい彼~eternal~』

舞台と連動した番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』も先日放送が開始され、最新舞台『BACK TO THE MEMORIES PART4』の公演を9月以降に控えたタイミングでの特集放送を楽しみにしよう。