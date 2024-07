東京・銀座にある銀座三越で、7月17日(水)から期間限定で開催するイベント、「スヌーピー in 銀座2024」にて、『PEANUTS』のポップアップショップ「PEANUTS THE SELECT / POP UP SHOP」がオープンする。■5ブランドから出品今回オープンする「PEANUTS THE SELECT / POP UP SHOP」で販売されるのは、「MIIA」「DOUBLE NAME」「PSYCHO BUNNY」「LAUNDRY」「MILKFED.」の5ブランドからそれぞれ展開されるオリジナル商品。

ラインナップには、スヌーピーのデザインがあしらわれたアパレルアイテムなどがそろい、例えば、「DOUBLE NAME」からは、背面にさまざまなスヌーピーが刺しゅうされた「Tシャツ」や、両袖に飛行機の窓から覗くチャーリー・ブラウンとスヌーピーのアートを刺しゅうした「ロングTシャツ」が販売される。また、インパクトのあるロゴと、スケートボードを楽しむチャーリー・ブラウンとスヌーピーのオリジナルデザインを用いた「LAUNDRY」のアイテムや、スヌーピー展のテーマ“Happiness is dancing!"に合わせてダンスと音楽をイメージするアートワークを採用した「Psycho Bunny」の「Tシャツ」と「トートバッグ」も用意。そのほか、「MILKFED.」の「リンガーTシャツ」「2WAY バッグ」「PEANUTS ロゴキーチェーン」や、「MIIA」の「総柄フレアワンピース」「総柄プリーツスカート」も並ぶ。【「PEANUTS THE SELECT / POP UP SHOP」概要】日程:7月17日(水)〜8月5日(月)場所:銀座三越 本館3階 ル プレイス