ÀÐ´Ý¿Æó»á¡¡µþÂçÀèÇÚ¤Î³©Àî¾Þºî²È¤«¤é¶ì¸À¤«¡ÖËÜÅö¤Ë¸¤¤¿Í¤Ã¤Æ£±¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯Åú¤¨¤ë¿Í¡×
¡¡£·Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¡ÊÌó£²£¹£±ËüÉ¼¡Ë¤Ë¼¡¤°Ìó£±£¶£µËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê£´£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³©Àî¾Þºî²È¤¬µ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï¡¢£·ÆüÌë¤Î³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬ÊüÁ÷¡¢ÇÛ¿®¤·¤¿³«É¼ÆÃÈÖ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÇÄêÈÖÅª¤Ê¼ÁÌä¤Ë¡¢ÈéÆù¤ä¥À¥á½Ð¤·¡¢¼ÁÌä¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÂÐ±þ¤ÇÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî²È¤ÎÊ¿Ìî·¼°ìÏº»á¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡¢£¸Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿£Ø¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡¢£±¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢°¿¤¤¤ÏÁê¼ê¤¬£°¡¥£³°Ì¤·¤«¾å¼ê¤¯¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢£±£°¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯Åú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥¹¥È¤¬ÌµÂÌ¤Ë¹â¤¤¿Í¡ÊÎä¾ÐÅª¡¢×ø³åÅª¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥Þ¥¤ÄêµÁ¤Ë¹´¤ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡¢±³¤Ä¤¡¢ÏÀÅÀ¤º¤é¤·¡¢£å£ô£ã¡¥¡¥¡¥¡Ë¤Ïº¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÀ¯¼£²È¤Ï¡£¡×¤Èµ¤·¤¿¡£Ì¾»Ø¤·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀÐ´Ý»á¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿Ìî»á¤Ï¡¢µþÂçºß³ØÃæ¤Î£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë¡ÖÆü¿ª¡×¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÀÐ´Ý»á¤âµþÂçÂ´¤Ç¡¢Ê¿Ìî»á¤ÏÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£