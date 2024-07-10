½¸¤á¤¿Áí³Û¤Ï133²¯±ß¡¡´Ñ¸÷ÇÀ±àŽ¢À¾»³¥Õ¥¡ー¥àŽ£¤Îµð³ÛÅê»ñº¾µ½»ö·ï¡¡Ìó4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³¤³°Æ¨Ë´¤·¤¿¸µÉû¼ÒÄ¹¤Î½é¸øÈ½
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤¿Áí³Û¤Ï133²¯±ß¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½¸¤á¤¿Áí³Û¤Ï133²¯±ß¡¡´Ñ¸÷ÇÀ±àŽ¢À¾»³¥Õ¥¡ー¥àŽ£¤Îµð³ÛÅê»ñº¾µ½»ö·ï¡¡Ìó4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³¤³°Æ¨Ë´¤·¤¿¸µÉû¼ÒÄ¹¤Î½é¸øÈ½
´Ñ¸÷ÇÀ±à¡ÖÀ¾»³¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Ë¤è¤ëµð³ÛÅê»ñº¾µ½»ö·ï¤Ç¡¢4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³¤³°¤ØÆ¨Ë´¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÉû¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¡£
ºÛÈ½¤Ç°ìÂÎ²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹á¹Á¡¢¥¿¥¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢Ìó4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³¤³°Æ¨Ë´¤ÎËö¤Ë¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿»³粼ÍµÊåÈï¹ð¡Ê43¡Ë¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²¬»³¸©¤Î´Ñ¸÷ÇÀ±à¡ÖÀ¾»³¥Õ¥¡ー¥à¡×¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿»³粼Èï¹ð¤Ï¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë2018Ç¯11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¡¢¸µËÜ¤òÊÝ¾Ú¤··î¤Ë2%¤Þ¤¿¤Ï3.3%¤Î¶âÍø¤ò»ÙÊ§¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¡¢3¿Í¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ1200Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½Ð»ñË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ÎÊÝ¤·¤¿·Ù»¡´±¡Ë
¡Ö¡Ê»³粼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ë¡ØÍ§¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ1²¯5000Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó140Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤¹¡Ù¡ØÂç¶â¤òÅÏ¤¹¤«¤éÆþ´É¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç´í¸±¤Ê¿ÍÊª¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×
»³粼Èï¹ð¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤«¤éÆüËÜ¤Ë¿ÈÊÁ¤ò°Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤È¤·3·î°Ê¹ß¤Ëº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç3ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»³粼ÍµÊå Èï¹ð¡§2019Ç¯¡Ë
¡Ö¡ÊQ¡§¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥«¥Í¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤?¡Ë¤Ï¤¤¡£¡ÊQ¡§¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í?¡ËÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿2019Ç¯¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÀäÂÐ¤Ëº¾µ½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿»³粼Èï¹ð¤Ç¤¹¤¬¡¢10Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡Ä¡£
ÀâÌÀ¤ÏÊÛ¸î¿Í¤Ë°Ñ¤Í¡Ä
¡ÊºÛÈ½Ä¹¡Ë¡§¡Ö¡Êµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ê»³粼Èï¹ð¡Ë¡§¡ÖÊÛ¸î¿Í¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
ÊÛ¸î¿Í¤ËÀâÌÀ¤ò°Ñ¤Í¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ËÁè¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¸µËÜÊÝ¾Ú¤ä¹â¶âÍø¤òÌóÂ«¤·¡¢Â¿³Û¤ÎÍÂ¤«¤ê¶â¤ò¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤ÏÁÈ¿¥Åª¡¦¾ï½¬Åª¤Ç°¼Á¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤ÆÄ¨Ìò2Ç¯¡¢È³¶â150Ëü±ß¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÆ±¼ï¤Î»ö°Æ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°¼ÁÀ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢Èï³²ÊÛºÑ¤â¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ä¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³粼ÍµÊå Èï¹ð¡§2019Ç¯¡Ë
¡Ö¡ÊQ¡§º£¸å¡¢·Ù»¡¤¬Æ°¤¤¤¿¤é¡©¡Ë¤½¤ì¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
2017Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç133²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿À¾»³¥Õ¥¡ー¥à¡£
¡Ê»³粼ÍµÊå Èï¹ð¡§2019Ç¯¡Ë
¡ÖµÕ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢²¶¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
»³粼Èï¹ð¤¬¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡Ö»ÊË¡¡×¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
È½·è¤Ï7·î26Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
ºë¶Ì,
Ë¡Í×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ê©ÃÅ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°ÖÎîº×,
Áòº×,
»ûÅÄ²°