Áª³°¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ëºùÌÚ²ÖÆ»¡×Àî¿¿ÅÄ¹ÉÌé¤Èº´¡¹ÌÚÎ´À®¤¬Êä·çÂÓÆ±¡¡¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤¬È¯É½¡¡È¬Â¼¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤ëÃË¡¢Àî¿¿ÅÄ¤Ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Ìò´üÂÔ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï£¸Æü¤Ë£±£²¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Î£Â£Á¡¦¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈ¬Â¼ÎÝ¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î£Î£Â£Á¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇÄ¹£¶¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÏÊÕÍºÂÀ¤é¤òÁª½Ð¡£È¬Â¼¡¢ÅÏÊÕÍº¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¡£¸ÞÎØ¸å¤«¤é£Î£Â£Á¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤ÏºÇ½ª¸õÊä¤«¤éÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿£´¿Í¤ÎÃæ¤«¤éº´¡¹ÌÚÎ´À®¡Ê»°±ó¡Ë¡¢Àî¿¿ÅÄ¹ÉÌé¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤ò¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö£´£µ¿Í¤°¤é¤¤¤«¤é¤ß¤Æ¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤¬°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤¬¤¦¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬¤¤¤¤¤«¸«¤¿¡£Áª¼êÃ£¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡×¤È¡¢Áª¼êÁª¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö£²¿Í¤¬¥ê¥¶¡¼¥Ö¡£Àî¿¿ÅÄ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡£ÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£²ø²æ¤È¤«ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ê¥¶¡¼¥Ö¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºò²Æ¤Î£×ÇÕ¤Ç¤ÏÀÖÈ±¤ËÀ÷¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡È¥ê¥¢¥ëºùÌÚ²ÖÆ»¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿Àî¿¿ÅÄ¤ÏËÜ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÏÌµÇ°¤ÎÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤ÏÅ¥¤¯¤µ¤¤¥×¥ì¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤ëÈ¬Â¼¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢È¬Â¼¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Êä·ç¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥Éºî¤ê¤â´Þ¤á¤¿Ìò³ä¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡¡þ¸ÞÎØÂåÉ½£±£²¿Í¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ú£Ð£Ç¡ÛÉÙ³ßÍ¦¼ù¡ÊÀéÍÕ£Ê¡Ë¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê²£ÉÍ£Â£Ã¡Ë¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥¹³¤¡Ê£ÁÅìµþ¡Ë
¡¡¡Ú£Ó£Ç¡ÛÈæ¹¾Åç¿µ¡Ê±§ÅÔµÜ¡Ë¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë
¡¡¡Ú£Ó£Æ¡Û¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¾½¡Ê¥Ï¥ï¥¤Âç¡Ë¡¢ÅÏÊÕÍºÂÀ¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¡¢ÇÏ¾ìÍºÂç¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¡¢µÈ°æÍµÂë¡Ê»°±ó¡Ë
¡¡¡Ú£Ð£Æ¡ÛÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê¥ì¡¼¥«¡¼¥º¡Ë
¡¡¡Ú£Ã¡¿£Ð£Æ¡Û¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥½¥ó¡Ê£Ó£Ò½ÂÃ«¡Ë
¡¡¡Ú£Ã¡ÛÅÏÊÕÈôÍ¦¡Ê¿®½£¡Ë
¡¡¡Ú¥ê¥¶¡¼¥Ö¡ÛÀî¿¿ÅÄ¹ÉÌé¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÎ´À®¡Ê»°±ó¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£¸åÅÏ²¤¤·¡¢£±£¹Æü¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¤âÂÐÀï¤¹¤ë£²£³Ç¯£×ÇÕ²¦¼Ô¤Î¥É¥¤¥Ä¡¢£²£±Æü¤Ë£Î£Â£Á¤Ç£³ÅÙ£Í£Ö£Ð¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¶¯²½»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£¹ñÆâ»î¹ç¤ò¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ç·ç¾ì¤·¤¿È¬Â¼¤Ï¤³¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¤Ç¡¢£²£·Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£³°Ì¡Ë¡¢Æ±£³£°Æü¤Ë³«ºÅ¹ñ¤Ç£Î£Â£Á¿·¿Í²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊÆ±£¹°Ì¡Ë¡¢£¸·î£²Æü¤ËÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊÆ±£±£²°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£