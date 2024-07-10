ÂçÊ¬¸òÄÌ¡¡Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂÃÍ¾å¤²¤Ø¡¡½é¾è¤ê30±ßÁý¡¡¿Í¸ý¸º¾¯¤äÇ³ÎÁÈñ¹âÆ¤¬±Æ¶Á
ÂçÊ¬¸òÄÌ¤Ï¡¢10ÆüÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¶å½£±¿Í¢¶É¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¸òÄÌ¤Ç¤Ï1994Ç¯¤Î±¿ÄÂ²þÄê°ÊÍè¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²»þ¤ò¤Î¤¾¤Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤äÇ³ÎÁÈñ¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ç30Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ã¿è¤ÊÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½é¾è¤ê±¿ÄÂ¤Ï¸½ºß¤Î150±ß¤«¤é180±ß¤Ë¡¢ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Î¶Ñ°ì¶è´Ö¤Î±¿ÄÂ¤Ï170±ß¤«¤é200±ß¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì30±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬¸òÄÌ¤Ç¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¡¢2²¯9000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀÖ»ú¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þÄê¤Ë¤è¤ê¡¢1²¯7000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Þ¤ÇÀÖ»ú¤¬½Ì¾®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÃÍ¾å¤²¤Î¿½ÀÁ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢10·î1Æü¤«¤é²þÄê¤·¤¿±¿ÄÂ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
Ë¡Í×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÂçÁ¥,
¾åÅÄ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
¥À¥¤¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó