¥·¡¼¥É¹»¤ÎÄ»±©Áê¼ê¤Ë¡Ö·ù¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡¡µþÅÔÇÀ·Ý¥¨¡¼¥¹±üÅÄÍÛ°ª
¡¡¡Ê10Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢µþÅÔÂç²ñ2²óÀï¡¡Ä»±©10¡½0µþÅÔÇÀ·Ý¡Ë
¡¡¡ÖÁê¼ê¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢½é²ó¤ò0ÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡µþÅÔÇÀ·Ý¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢±üÅÄÍÛ°ª¡Ê¤Ï¤ë¤¢¡Ë¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥É¹»¤ÎÄ»±©¤òÁê¼ê¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Ä¤ÄÇ´¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ï»²óÎ¢¤Ë½¸ÃæÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º¸Åê¤²¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤ë»þ¤Ï²£¼ê¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¡£¡Ö·ù¤ÊÅê¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¿Í¿ô¤Ï1Ç¯À¸¤ò´Þ¤á¤Æ16¿Í¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¼éÈ÷¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊËÌÀî³Ø¡Ë