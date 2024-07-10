¿å¾å¹±»Ê¡¢¡È¶ÚÆù¶¯²½¡É¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¡¡¤¦¤Ã¤¹¤é¥Ò¥²»Ñ¡¢¿å¤¬¤Ö°û¤ß¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë
¡¡¿å¾å¹±»Ê¤¬7·î9Æü¤Ë¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¿å¾å¹±»Ê¡¢ÊÑ²½¤·¤¿Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇºîÉÊ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡¡Ö¤â¤¦¤¢¤È¿ôÆü´Ö¡¢¶ÚÆù¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¿å¾å¤Ï¡¢ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ïー¥É¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷·Ê¤òÆ°²è¤Ë¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¤è¤¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Ï´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¾å¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¥Ò¥²¤â¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÊ¬Êäµë¤â¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤«¤éÄ¾ÀÜ¤¬¤Ö°û¤ß¡£ºÇ¶á¤Î½Ð±éºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë