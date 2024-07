◆MAZZEL、SKY-HI主宰「BMSG」の新星 デビュー約1年で躍進

【モデルプレス=2024/07/10】7月27日・28日、東京都お台場の特設会場にて開催される音楽フェス「XD World Music Festival presented by Yogibo」(以下、XD)に出演する8人組ダンス&ボーカルグループ・MAZZEL(マーゼル)。開催を前に、本記事では彼らの魅力とこれまでの活動を紹介する。MAZZELは、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所「BMSG」開催のオーディション「MISSION×MISSION(ミッションミッション)」から誕生し、2023年5月17日にメジャーデビュー。元々「BMSG」の練習生“トレーニー”だったRAN(ラン)、KAIRYU(カイリュウ)、SEITO(セイト)の3人、そして一般公募から選出されたNAOYA(ナオヤ)、RYUKI(リュウキ)、TAKUTO(タクト)、HAYATO(ハヤト)、EIKI(エイキ)の5人を合わせた8人で構成される。

◆「XD World Music Festival presented by Yogibo」とは?

◆開催概要

◆チケット情報

「BMSG」としてはBE:FIRST(ビーファースト)に続く男性ダンス&ボーカルグループの誕生であり、注目を集めていたMAZZEL。デビュー前にも関わらず、プレデビュー曲「MISSION」が映画『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』日本公開版テーマソングに抜擢され、舞台挨拶には大勢のファンが集まっていた。さらに、メジャーデビュー1ヶ月以内で、東京・LINE CUBE SHIBUYAでの初ワンマンライブ「MAZZEL DEBUT SHOWCASE “Vivid”」を成功させると、全国4都市のZeppツアー「1st Fan Meeting -Play at the MUZEUM-」、全国8都市10公演のワンマンツアー「1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”」と規模を広げ、着実にステップアップしてきた。MAZZELの魅力はなんといっても「Be My Self Group」(自分のままいられる空間)をスローガンに掲げる同事務所のアーティストらしく、1人ひとり際立った個性だろう。KAIRYUの圧倒的な歌唱力に、NAOYAやHAYATOの華やかなステージングは人を惹きつける力を持ち、作詞も手掛けるEIKIのまっすぐに歌詞を届ける力や、RYUKIの爆発的なラップは心を熱くさせる。さらに、RAN、TAKUTO、SEITOはダンサーとして活躍した確かな実力でグループのパフォーマンス力を底上げしている。今回「XD」の28日に出演するMAZZEL。事前の動画では、KAIRYUが「色んなアーティストの方が来るので色んなファンに会えるのが楽しみなのと、個人的には憧れのアーティストもいたりして楽しみです!」と意気込みを語っている。他のアーティストのファンもステージを見終わる頃には個性溢れる8人の誰かが“推し”になっているかも。それだけの求心力を持ったステージが期待される。XDは、日本の祭りをアップデートする、フェスを通して繋がる、共に創造する、祝福することをコンセプトとし、音楽とテクノロジーの融合を掲げる“新時代の音楽フェス”。国内外のトップアーティストが出演し、3万人のオーディエンスの動員を予定する大規模なLIVE・DJ・DANCEのイベントとなる。音楽だけでなく最新のテクノロジーを活用したパフォーマンスや、オーディエンス参加型のインタラクティブな体験も提供する。(modelpress編集部)名称:XD World Music Festival presented by Yogibo日程:2024年7月27日(土)、28日(日)場所:お台場XD特設会場(青海R地区)時間:11:00開場/11:00開演予定主催:XD実行委員会・1DAY GA(一般):15,000円/1DAY PGA(前方エリア):24,000円/1DAY VIP(最前エリア):32,000円・2DAYS GA(一般):28,000円/2DAYS PGA(前方エリア):46,000円/2DAYS VIP(最前エリア):62,000円※1.「チケットぴあ」で購入可能※2.予定枚数達し次第発売終了予定【Not Sponsored 記事】