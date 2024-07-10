»°É©½Å¹©¤â½Ð»ñ¤Î¿·²ñ¼Ò¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õµ¡»º¶È¿¶¶½¡×¤¬»ö¶È³«»Ï °ìÂÎ¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ë¤Î¡©
·³¡¢Ì±¤É¤Ã¤Á¤ÎÏÃ¡©
ÆüËÜ¹Ò¶õ±§Ãè¹©¶È²ñ¤È¶¦Æ±½Ð»ñ
¡¡»°É©½Å¹©¤¬2024Ç¯7·î10Æü¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹Ò¶õ±§Ãè¹©¶È²ñ¤È¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õµ¡»º¶È¿¶¶½³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§ËÉ±Ò¾Ê¡Ë¡£
¡¡»°É©½Å¹©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õµ¡»º¶È¿¶¶½¤Ç¤Ï¡ÖÀïÆ®µ¡¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë²æ¤¬¹ñ¹Ò¶õµ¡»º¶È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¶¯²½¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¹Ò¶õµ¡»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤ª¤è¤Ó¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¤³¤Î¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ±§Ãè¹©¶È²ñ¤¬¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£½Ð»ñ¼Ô¡¢»°É©½Å¹©¤¬¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£½Ð»ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£