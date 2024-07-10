ËÌÅÍ¾½¤ÎµÁÌ¼¡¦ÑÛ¡¢À¸¸å11¤«·î¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¼¤¬¡È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡É¿©¤Ù¤¿Ä«¿©¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤ÎÄ¹ÃË¡¦·òÇ·²ð¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÑÛ¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£À¸¸å11¤«·î¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¼¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬¡È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡É¿©¤Ù¤¿Ä«¿©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÑÛ¤Ï¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¸å11¤«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡¼¡¼¤¦¡×¤È½ËÊ¡¡£¡Öº£Æü¤âÄ«¤«¤é¤´ÈÓ¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿©»öÃæ¤Î¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶á¤Ï¿Í»²¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¿Í»²¤ò¾¯¤·¼Ñ¤Æ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ªÃë¤´ÈÓ¤Ï¼÷¡¹¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿©Íß¤â¤¢¤Ã¤Æ¸µµ¤¤ÇÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£