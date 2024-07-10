¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´¶À÷¼Ô¤¬µÞÁý¡¡¸©°å»Õ²ñ¤¬¼êÀö¤¤¡¦¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬µÞÁý¡£¸©°å»Õ²ñ¤Ï¡ÖÎ®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ·ò¹¯´ÉÍý¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤ä¡¢¤¦¤¬¤¤¡¢¼êÀö¤¤¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´¶À÷¼Ô¤¬µÞÁý¡¡¸©°å»Õ²ñ¤¬¼êÀö¤¤¡¦¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡ÂçÊ¬
¡Ê¸©°å»Õ²ñ¡¦°æ¾å²í¸ø¾ïÇ¤Íý»ö¡Ë¡Ö2½µ´Ö¤ÇÇÜ¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï7·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬ÄêÅÀ¤¢¤¿¤ê¡¢11.43¿Í¤ÈÁ°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù2.34ÇÜ¤ËµÞÁý¡£¸©¤Ï´ð½à¤È¤Ê¤ë10¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¤è¤½5¤«·î¤Ö¤ê¤ËÃí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ·ò½êÊÌ¤Ç¤ÏÆîÉô¤¬16.4¿Í¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÅìÉô¤ÈÂçÊ¬»Ô¤âÃí°ÕÊó´ð½à¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷¼Ô¿ô¤ÎµÞÁý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸©°å»Õ²ñ¤Ï10Æü²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°å»Õ²ñ¤¬ÆÈ¼«¤ËÁ´¿ôÇÄ°®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±±µÏ»Ô¤Ç¤Ï8Æü¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬81¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢µîÇ¯¤ÎÎ®¹Ô´ü¤Î¥Ôー¥¯¤ò¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÏÎãÇ¯Ëß¤Ë¤«¤±¤Æ²Æ¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤«¤±¤Æ·ò¹¯´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸©°å»Õ²ñ¡¦²ÏÌî¹¬¼£²ñÄ¹¡Ë¡ÖÎ¹¹Ô¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤«¡¢²ñ¹ç¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÈÌÅª¤Ê¼êÀö¤¤¤È¤«¡¢¤¦¤¬¤¤¤È¤«¤Ç¤¤ì¤Ð¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãí°Õ´µ¯¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¸©°å»Õ²ñ¤Ï¹âÎð¼Ô¤ä»ýÉÂ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´¶À÷Í½ËÉ¤äÁá¤á¤Î¸¡ºº¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£