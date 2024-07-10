¡ÖICT¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©IT¤È¤Û¤ÜÆ±µÁ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ÖICT¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

ºÇ¶á¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡ÖICT¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¾ðÊó¤äÄÌ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖInformation and Communication Technology¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

Æ±ÍÍ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢IT¡ÊInformation Technology¡§¾ðÊóµ»½Ñ¡Ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜ¤Ç¤ÏIT¤ÎÊý¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¡ÖICT¡×¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡ØÁíÌ³¾Ê¡Ù