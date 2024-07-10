¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£³¡ó°Â¤Ç£´ÆüÂ³Íî¡¢»ñ¸»¥»¥¯¥¿¡¼¤ËÇä¤ê
¡¡£±£°Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£²ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£µ£±¡¥£µ£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£²£¹¡ó¡Ë°Â¤Î£±£·£´£·£±¡¥£¶£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£²£´¡¥£´£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£³£¹¡ó¡Ë°Â¤Î£¶£²£µ£±¡¥£±£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£´ÆüÂ³Íî¤·¤¿¡Ê¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÌó£²¥«·îÈ¾¤Ö¤ê°ÂÃÍ¡Ë¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£°£²£³²¯£³£¹£¸£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¹Æü¤Ï£¹£´£³²¯£³£²£¹£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¤Î¿µ½Å¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÎ®¤ì¡££¶·î¤ÎÃæ¹ñÊª²ÁÅý·×¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Íè½µ¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë»ØÉ¸¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢£±£²Æü¤Ë£¶·î¤ÎËÇ°×Åý·×¡¢£±£µÆü¤Ë£¶·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤ä¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢Âè£²»ÍÈ¾´ü¤Î£Ç£Ä£ÐÀ®Ä¹Î¨¡¢£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë£¶·î¤Î¶âÍ»Åý·×¡Ë¡£´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÊª²ÁÅý·×¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¥×¥é¥¹£°¡¥£²¡ó¡Ê»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï¥×¥é¥¹£°¡¥£´¡ó¡¢Á°·î¤Ï¥×¥é¥¹£°¡¥£³¡ó¡Ë¡¢À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹£°¡¥£¸¡ó¡ÊÆ±¥Þ¥¤¥Ê¥¹£°¡¥£¸¡ó¡¢Æ±¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±¡¥£´¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡££Ã£Ð£É¤Ï²¼¿¶¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ë¶È³èÆ°¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë£Ð£Ð£É¤¬»öÁ°Í½ÁÛÄÌ¤êÁ°·î¤«¤é¾å¸þ¤¤¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢»ñ¸»³ô¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥¢¥ë¥ß»º¶È¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê£±£³£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÀÐÃººÇÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ¿À²ÚÇ½¸»¡Ê£±£°£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó°Â¡¢ÀÐÌý¡¦²½³ØÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌý²½¹©¡Ê¥µ¥¤¥Î¥Ú¥Ã¥¯¡§£³£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó°Â¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£Ã£Î£Ï£Ï£Ã¡§£¸£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£Ãæ¹ñ¿À²ÚÇ½¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ´Ö¶ÈÀÓ¤Î£¸¡Á£±£´¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤â·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£²íµï³Ú½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¡¢Ãæ¹ñ¶âÌÐ£È£Ä¡Ê£¸£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¡¢Ëü²Ê´ë¶È¡Ê£²£²£°£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¿·¶½¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷ºÇÂç¼ê¤ÎÉ´ÅÙ½¸ÃÄ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡§£¹£¸£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¥é¥¤¥ÖÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±ÇµÒ¸ß¸ä¡Ê£³£·£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£µ¡ó¹â¡¢£Å¥³¥Þ¡¼¥¹Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎµþÅì½¸ÃÄ¡Ê£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¡§£¹£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¹â¡¢£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î´ë¶È¤ÎËÌµþÂè»ÍÈÏ¼°ÃÒÇ½µ»½Ñ¡Ê£¶£¶£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£É´ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÌµþ»Ô¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÍøÍÑ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¡£¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ÎÇÛ¼Ö»ö¶È¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ºÇÂç¼ê¤ÎÇÀÉ×»³Àô¡Ê£¹£¶£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¹â¡£É®Æ¬³ô¼ç¤ÎÍÜÀ¸Æ²Í¸Â¸ø»Ê¤Ë¤è¤ëÇÀÉ×»³Àô³ô¤ÎÇã¤¤Áý¤··×²è¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¿Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£¶£¸¡ó°Â¤Î£²£¹£³£¹¡¥£³£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÀÐÃº¡¦ÀÐÌý³ô¤¬°Â¤¤¡£ÁÇºà³ô¡¢¸ø±×³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¡¢±¿Í¢³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß³ô¡¢°åÌô³ô¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶âÍ»³ô¤Ï¹â¤¤¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Åê»ñ²È¤Î¿µ½Å¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÎ®¤ì¡££¶·î¤ÎÃæ¹ñÊª²ÁÅý·×¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Íè½µ¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë»ØÉ¸¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡ÊÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢£±£²Æü¤Ë£¶·î¤ÎËÇ°×Åý·×¡¢£±£µÆü¤Ë£¶·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤ä¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢Âè£²»ÍÈ¾´ü¤Î£Ç£Ä£ÐÀ®Ä¹Î¨¡¢£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë£¶·î¤Î¶âÍ»Åý·×¡Ë¡£´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÊª²ÁÅý·×¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¥×¥é¥¹£°¡¥£²¡ó¡Ê»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï¥×¥é¥¹£°¡¥£´¡ó¡¢Á°·î¤Ï¥×¥é¥¹£°¡¥£³¡ó¡Ë¡¢À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹£°¡¥£¸¡ó¡ÊÆ±¥Þ¥¤¥Ê¥¹£°¡¥£¸¡ó¡¢Æ±¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±¡¥£´¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡££Ã£Ð£É¤Ï²¼¿¶¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ë¶È³èÆ°¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë£Ð£Ð£É¤¬»öÁ°Í½ÁÛÄÌ¤êÁ°·î¤«¤é¾å¸þ¤¤¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢»ñ¸»³ô¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥¢¥ë¥ß»º¶È¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê£±£³£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÀÐÃººÇÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ¿À²ÚÇ½¸»¡Ê£±£°£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó°Â¡¢ÀÐÌý¡¦²½³ØÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌý²½¹©¡Ê¥µ¥¤¥Î¥Ú¥Ã¥¯¡§£³£¸£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó°Â¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£Ã£Î£Ï£Ï£Ã¡§£¸£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£Ãæ¹ñ¿À²ÚÇ½¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ´Ö¶ÈÀÓ¤Î£¸¡Á£±£´¡ó¸º±×¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤â·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£²íµï³Ú½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¹¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó¡¢Ãæ¹ñ¶âÌÐ£È£Ä¡Ê£¸£±£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¡¢Ëü²Ê´ë¶È¡Ê£²£²£°£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¿·¶½¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷ºÇÂç¼ê¤ÎÉ´ÅÙ½¸ÃÄ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡§£¹£¸£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£±¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¥é¥¤¥ÖÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±ÇµÒ¸ß¸ä¡Ê£³£·£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£µ¡ó¹â¡¢£Å¥³¥Þ¡¼¥¹Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎµþÅì½¸ÃÄ¡Ê£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¡§£¹£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¹â¡¢£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î´ë¶È¤ÎËÌµþÂè»ÍÈÏ¼°ÃÒÇ½µ»½Ñ¡Ê£¶£¶£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£É´ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÌµþ»Ô¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÍøÍÑ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¡£¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ÎÇÛ¼Ö»ö¶È¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ºÇÂç¼ê¤ÎÇÀÉ×»³Àô¡Ê£¹£¶£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£´¡ó¹â¡£É®Æ¬³ô¼ç¤ÎÍÜÀ¸Æ²Í¸Â¸ø»Ê¤Ë¤è¤ëÇÀÉ×»³Àô³ô¤ÎÇã¤¤Áý¤··×²è¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¿Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£¶£¸¡ó°Â¤Î£²£¹£³£¹¡¥£³£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÀÐÃº¡¦ÀÐÌý³ô¤¬°Â¤¤¡£ÁÇºà³ô¡¢¸ø±×³ô¡¢ÉÔÆ°»º³ô¡¢±¿Í¢³ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß³ô¡¢°åÌô³ô¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶âÍ»³ô¤Ï¹â¤¤¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë