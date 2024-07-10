¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥·¡¼¥µ¡¼¡×¤¬»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡ª¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹24ºÐ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬·î´ÖMVP³ÍÆÀ¡Ö1¿ÍÈ´¤±¤Æ¤ë¡×¡ÖÀ§Èó¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾³ð¤¨¤Æ¡×
¡¡NPB¿·µ¬»²ÆþµåÃÄ¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î24ºÐ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬6·î¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª ¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¿·µ¬»²Æþ¤Î2µåÃÄ¤«¤é½éÁª½Ð¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎÇ°ÂçÀ®³°Ìî¼ê(²Æì¸©½Ð¿È)¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥·¡¼¥µ¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÃÎÇ°¤Ï¡¢19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£6·î30Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤ÏËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨.364¡¢2ËÜÎÝÂÇ8ÂÇÅÀ¤Î·î´ÖÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌÔÎõ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Æ¤Æ¤â1¿ÍÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Ä°î¤ì¤ë»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÀ§Èó¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾³ð¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÎÇ°¤Ï²Æì¾°³Ø¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¹ëÏÓ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÆìÅÅÎÏ¤Ë¿Ê¤ß³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·5Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤«¤é¿·µ¬»²Æþ¤·¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤òÉ¨¾å¤ÇÀÚ¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£