Ç®³¤¤Î¹õÇþ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ËÜÊÞ¤¬¡¢²Æ¸ÂÄê¡Ö±ö¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×È¯Çä
Â¼¤Î±Ø¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¹õÇþ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ËÜÊÞ¡×(ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô)¤Ï7·î12Æü¡¢²Æ¸ÂÄê¤Î¡Ö±ö¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×(1¸Ä130±ß¡¿6¸ÄÆþ¤ê820±ß)¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö±ö¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×(1¸Ä130±ß¡¿6¸ÄÆþ¤ê820±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç®³¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÐÔµÜ¿À¼Ò½ê±ï¤Î±ïµ¯Êª¡ÖÇþ¤³¤¬¤·¡×¤È±ö¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¤Û¤É¤è¤¯¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÇò¤¢¤ó¤òÊñ¤ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Á¤â¤Á¤Î¡Ö¹õÇþ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Öµ¨Àá¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×(6¸ÄÆþ¤ê 788±ß)¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
ËèÇ¯7·î14Æü¡Á16Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇ®³¤¹Ô¤ï¤ì¤ëÐÔµÜ¿À¼ÒÎãÂçº×(ÄÌ¾Î¡Ö¤³¤¬¤·º×¤ê¡×)¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¤¿¡£7·î5Æü¤´¤í¤«¤é7·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇÊñÁõÍ½Äê¡£
ÐÔµÜ¿À¼ÒÎãÂçº×¡¡¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸(¤Î¤·)
¡Ö±ö¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×(1¸Ä130±ß¡¿6¸ÄÆþ¤ê820±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç®³¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÐÔµÜ¿À¼Ò½ê±ï¤Î±ïµ¯Êª¡ÖÇþ¤³¤¬¤·¡×¤È±ö¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¤Û¤É¤è¤¯¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÇò¤¢¤ó¤òÊñ¤ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Á¤â¤Á¤Î¡Ö¹õÇþ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Öµ¨Àá¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×(6¸ÄÆþ¤ê 788±ß)¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
ËèÇ¯7·î14Æü¡Á16Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇ®³¤¹Ô¤ï¤ì¤ëÐÔµÜ¿À¼ÒÎãÂçº×(ÄÌ¾Î¡Ö¤³¤¬¤·º×¤ê¡×)¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºîÀ®¤·¤¿¡£7·î5Æü¤´¤í¤«¤é7·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇÊñÁõÍ½Äê¡£
ÐÔµÜ¿À¼ÒÎãÂçº×¡¡¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸(¤Î¤·)