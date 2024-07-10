ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥æー¥í¥É¥ë£±½µ´Ö¤Ï£µ¡óÉÕ¶á¤ËÄã²¼

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.17¡¡5.06¡¡6.27¡¡5.63
1MO¡¡8.50¡¡5.07¡¡7.79¡¡5.74
3MO¡¡8.71¡¡5.36¡¡8.15¡¡6.14
6MO¡¡9.13¡¡5.95¡¡8.65¡¡6.80
9MO¡¡9.24¡¡6.16¡¡8.95¡¡7.07
1YR¡¡9.31¡¡6.33¡¡9.15¡¡7.29
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡6.48¡¡7.39¡¡5.32
1MO¡¡8.12¡¡7.80¡¡5.42
3MO¡¡8.56¡¡8.15¡¡5.83
6MO¡¡9.20¡¡8.71¡¡6.38
9MO¡¡9.54¡¡8.96¡¡6.54
1YR¡¡9.82¡¡9.13¡¡6.69
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡6.48¡¡7.39¡¡5.32
1MO¡¡8.12¡¡7.80¡¡5.42
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