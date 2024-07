【「ゴールデンマン」無料話更新】7月10日 公開

講談社は、マンガ「ゴールデンマン」第15話をWebサイト「ヤンマガWeb」にて7月10日に無料公開した。

本作は「亜人ちゃんは語りたい」のペトス氏と「ACMA:GAME」、「BLOODY MONDAY」の恵広史氏のタッグによる新本格ヒーローエンターテイメント作品。

「ヤンマガWeb」では第15話「深淵のアディショナル・タイム(2)」が無料公開された。

また、「ヤンマガWeb」では最新話となる第17話「KICK BACK」も公開中。こちらは各サイト専用のポイントを使用して読むことができる。

□ヤンマガWeb「ゴールデンマン」第15話のページ

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.