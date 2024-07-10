宇多田ヒカル「ツアーTとか着てみた」ご当地くまちゃんがキュートな新ツアーTシャツ着用ショット公開
宇多田ヒカルが公式SNSを更新。デビュー25周年、6年ぶりの全国ツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のグッズであるツアーTシャツを着た姿を公開した。
■ご当地くまちゃんが描かれたツアーTを着てサイズ感を紹介
Instagramでは「ツアーTとか着てみた」と綴り、ツアーTシャツ姿を公開。
このTシャツは、本ツアーで巡る福岡、愛知、埼玉、宮城、東京、台北、香港、大阪、横浜といった各地域をイメージし、新規に書き下ろされたご当地くまちゃんが描かれている。
X（旧Twitter）では、「身長158cmだけどゆるっと着たい私はLサイズにしてみたらこんな感じ」とイメージがわきやすい説明と合わせて写真を公開している。
■写真：全国ツアーのオリジナルグッズTシャツを着る宇多田
■写真：サイズ感を紹介する宇多田ヒカル
■ツアー情報
『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』
07/13（土）福岡・マリンメッセ福岡A館
07/14（日）福岡・マリンメッセ福岡A館
07/19（金）愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA
07/20（土）愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA
07/24（水）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
07/25（木）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
07/30（火）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
07/31（水）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
08/03（土）東京・国立代々木競技場第一体育館
08/04（日）東京・国立代々木競技場第一体育館
08/10（土）台北・台北アリーナ
08/11（日）台北・台北アリーナ
08/17（土）香港・亞洲國際博覽館Arena(AsiaWorld- Arena)
08/18（日）香港・亞洲國際博覽館Arena(AsiaWorld- Arena)
08/27（火）大阪・大阪城ホール
08/28（水）大阪・大阪城ホール
08/31（土）神奈川・Kアリーナ横浜
09/01（日）神奈川・Kアリーナ横浜
詳細はこちら
https://live.hikaruutada-tour-official.com/