½Ð±ÀÂç¼Ò¶á¤¯¤Ç¡ÈÆ»Ï©ÊøÍî¡É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ö¹²¤Æ¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¡×°ìÉôÃÏ°è¤Ç¸ÉÎ©¾õÂÖ
¡¡½Ð±ÀÂç¼Ò¶á¤¯¤Î¸©Æ»¤¬ÊøÍî¡£°ìÉôÃÏ°è¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¼ÐÌÌ¤¬¡ÖÊøÍî¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¡£¤ª¤è¤½540¿Í¤Î½»Ì±¤¬¸ÉÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¥¿¥¯¥·¡¼¤¬»³È©¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¼ÒÄ¹
¡Ö¡Ê¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ë´ÙË×¤ò¤è¤±¤¿¡£±¦¼ÖÀþ¤¬ÆüËÜ³¤¤Ë¸þ¤±¤Æ10¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍî¤Á¤¿¡×
¡¡À£ÃÇ¤·¤¿¤³¤ÎÆ»¤Ï½Ð±À´Ñ¸÷¤ÎÂçÆ°Ì®¡£¡Ö½Ð±ÀÂç¼Ò¡×¤ÈÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ß¤µ¤¤¦¤ß¤Í¤³³¤Æ»¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡¢´Ñ¸÷¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ»Ï©¤¬Ìµ»Ä¤Ë¤âÊøÍî¡£
¡¡ÊøÍî»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï9Æü¤ÎÂç±«¡£¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ»¤Î½ªÃåÅÀ¤Ë¤ÏÅçº¬È¾Åç¤ÎºÇÀ¾Ã¼¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¡ÖÆü¸æºì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¸æºìÃÏ¶è¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½540¿Í¤Î½»Ì±¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸æºì¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤â¿ô½½¿Í¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂ»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ä®¤Ï´Ñ¸÷¤¬Ãì¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î½É
¡Öº£¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¼êÂ³¤¤ò¿ï»þ¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤¤¤ë¡£30¿Í¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ÉÎ©ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ÉÎ©ÃÏ°è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é
¡Ö¤¤Î¤¦¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤³¤Á¤éÂ¦¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡£¡Ê³¹¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¤Î¡Ë¥Ð¥¹¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¸ÉÎ©¤·¤¿ÃÏ¶è¤Î½÷À¡£ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤àÂ©»Ò¤«¤é¿©ÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢3¥¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÉÎ©ÃÏ°è¤«¤éÊª»ñ¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¿Í
¡Ö¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿åÆ»¤âÅÅµ¤¤â¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡Æ»Ï©¤ÏÉüµì¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê½»Ì±¤Î¸µ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¼ÐÌÌ¤¬¡ÖÊøÍî¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¡£¤ª¤è¤½540¿Í¤Î½»Ì±¤¬¸ÉÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¥¿¥¯¥·¡¼¤¬»³È©¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¼ÒÄ¹
¡Ö¡Ê¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ë´ÙË×¤ò¤è¤±¤¿¡£±¦¼ÖÀþ¤¬ÆüËÜ³¤¤Ë¸þ¤±¤Æ10¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍî¤Á¤¿¡×
¡¡À£ÃÇ¤·¤¿¤³¤ÎÆ»¤Ï½Ð±À´Ñ¸÷¤ÎÂçÆ°Ì®¡£¡Ö½Ð±ÀÂç¼Ò¡×¤ÈÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ß¤µ¤¤¦¤ß¤Í¤³³¤Æ»¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡¢´Ñ¸÷¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ»Ï©¤¬Ìµ»Ä¤Ë¤âÊøÍî¡£
¡¡¤³¤ÎÆ»¤Î½ªÃåÅÀ¤Ë¤ÏÅçº¬È¾Åç¤ÎºÇÀ¾Ã¼¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¡ÖÆü¸æºì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¸æºìÃÏ¶è¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½540¿Í¤Î½»Ì±¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸æºì¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤â¿ô½½¿Í¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂ»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ä®¤Ï´Ñ¸÷¤¬Ãì¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î½É
¡Öº£¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¼êÂ³¤¤ò¿ï»þ¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤¤¤ë¡£30¿Í¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ÉÎ©ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ÉÎ©ÃÏ°è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é
¡Ö¤¤Î¤¦¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤³¤Á¤éÂ¦¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡£¡Ê³¹¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¤Î¡Ë¥Ð¥¹¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¸ÉÎ©¤·¤¿ÃÏ¶è¤Î½÷À¡£ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤àÂ©»Ò¤«¤é¿©ÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢3¥¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÉÎ©ÃÏ°è¤«¤éÊª»ñ¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¿Í
¡Ö¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿åÆ»¤âÅÅµ¤¤â¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡Æ»Ï©¤ÏÉüµì¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê½»Ì±¤Î¸µ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£