¡ÖºÇ¸å¤Ë°ÕÃÏ¸«¤»¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤¤¤¤¥²¡¼¥à¡×»°ÌÚÅì¤Î¥é¥¹¥È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢³Æµå¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡¢Ê¼¸ËÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê10Æü¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ê¼¸ËÂç²ñ2²óÀï¡¡´ØÀ¾³Ø±¡6¡½2»°ÌÚÅì¡Ë
¢£»°ÌÚÅì¡¦°ñÌÚ·úºö´ÆÆÄ
¡¡´Ø³Ø¤Î±þ±çÃÄ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¥Á¥¢¡¢Éô°÷¤ÎÂ¿¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤Ê¡£ÀµÄ¾¡¢°ìÊýÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤ó¤È°ã¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÁ°¤é¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï²ù¤¤¡¢²ù¤ä¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡3Ç¯À¸¤ÏÆÃ¤Ë¤è¤¦¤ä¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë°ÕÃÏ¤â¸«¤»¤¿¤·¤Ê¡£¤Û¤ó¤Þ¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬ºÇ¸å»Ä¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë´¶¼Õ¤»¤¤¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Ï3Ç¯À¸¤ÎÊ¬¤â¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤êÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÉ©»³½Ð¡Ë