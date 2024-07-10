7·î10Æü¤Ë»³³«¤­¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉÙ»Î»³¤Î»³ÄºÉÕ¶á¤Ç¡¢ÅÐ»³¼Ô¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Î»³³Ùµß½õÂâ¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÃËÀ­¤¬ÉÙ»Î»³¤Î»³Äº·õ¥öÊöÉÕ¶á¤ÇÍî²¼¤·ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×»³³«¤­½éÆü¤ÎÉÙ»Î»³¤Ç»³³ÙÁøÆñ °Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÎÌÏÍÍ¡áÀÅ²¬¸©·Ù

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¸á¸å2»þº¢¡¢¡ÖÃËÀ­¤¬ÉÙ»Î»³¤Î»³Äº·õ¥öÊöÉÕ¶á¤ÇÍî²¼¤·¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÅÐ»³¼Ô¤¬¸«¤Ä¤±110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁøÆñ¤·¤¿ÅÐ»³¼Ô¤ÏÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÅÐ»³¼Ô¤Ï1¿Í¤ÇÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½ºß¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ°÷¤¬µß½õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£