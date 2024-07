Amazonプライムデーでコスメもお得な2日間!

■7/16(火)~17(水)の2日間、Amazonプライムデーが開催!Amazonによる年に一度のプライム会員向け大型セールAmazonプライムデー。欲しかったアイテムや日用消耗品のまとめ買いなど、お得に購入したいと考えている方も多いのではないでしょうか? 数ある商品たちの中でも、今回はAmazonプライムデーで真っ先に狙いたいコスメアイテムをご紹介します。

プライムデーでコスメもお得に

■プライムデーのセール、実はコスメも"超お得"なんです!!プライムデーで是非チェックして欲しいのが実はコスメアイテム。ついついいつもの日用品を買いに走ってしまうプライムデーですが、コスメもお得に買えるので要チェック!なんです。いつも使っているスキンケアやメイクアイテムのストックはもちろんですが、気になっていたアイテムもお得に試せちゃうので◎。コスメがお得になるのはどうやら先行セールではなくプライムデーの2日間のみ。今のうちにどんなアイテムがお得になるのかチェックしておきましょう。【Amazon.co.jp限定】 ONE BY KOSE ポアクリア オイル 限定キット 180mL クレンジング おまけ付数々のヒットアイテムを生み出しているONE BY KOSEの、毛穴が気になる季節に嬉しい、毛穴ケアのセットです。毛穴角栓を溶かして除去するクレンジング「ポアクリア オイル」に、炭とクレイの直塗り、パック洗顔ができる「ダブル ブラック ウォッシャー」と角栓や古い角質を取り除いて使うたびにちゅるんとした肌を叶えるふきとり美容液「クリアピール セラム」のミニサイズがついてきます。限定500個と数量限定なので欲しい人は急いで!!La Roche-Posay(ラロッシュポゼ)【日焼け止め 化粧下地】 UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズもはやUV界での絶対王者ともいえるラロッシュポゼの日焼け止め。敏感肌でも使えるくらい優しさと、SPF50+・PA++++のしっかりしたUVカット、そしてお肌を綺麗にみせるトーンアップを兼ね備えた大人気のアイテムです。日頃から使っている人も、そんなにいいなら試してみようかな?という人も、プライムデー期間にお得に購入しましょう。SALONIA(サロニア)EMS リフトブラシ 電気ブラシ 美顔器ドライヤーやヘアアイロンで人気のSALONIAの、EMSで顔や体、頭皮のゆるみをケアできるEMS美顔器。スカルプ・フェイス・ボディの3モード、刺激の強さは5段階調整可能で、SALONIA独自のクッションピンでどんな部位にもフィット。「顔のたるみが引き締まった」「首や肩にも心地いい」と評判も上々です。VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク (リードルS ビタライトデイリーマスク)シートマスクを愛用している方も多いと思いますが、こちらはAmazonでベストセラー1位も獲得している韓国コスメブランド VTCOSMETICSのシートマスクです。お肌になじみにくいビタミンCを、今話題になっている REEDLE SHOTが深く届けてくれます。紫外線の強い季節に使いたい…!これは買いです!YOLU(ヨル) シャンプー トリートメント セット カームナイトリペア広がりやパサつきが気になる髪をしっとりと仕上げてくれるYOLUのシャンプー&トリートメント。ナイトキャップ発想の処方で睡眠中の摩擦・乾燥ダメージからも髪を守ってくれるので、翌朝扱いやすいうるツヤ髪に。ファンケル(FANCL) (新) マイルド クレンジング オイルクレンジングオイルの定番中の定番のファンケルのクレンジングオイルもお買い得に…!「スキンケアしてくれるクレンジング」で「落とすたび、美肌」に導いてくれる神クレンジング。普段使っている方はもちろん、使ったことがない人もこの機会に使ってみてはいかがですか?N organic モイスチュア&バランシング ローション セラム セット「いい香り」とSNSでも話題のN organic。その定番アイテムの化粧水100mLと美容乳液60mLのセットで約2ヶ月分。2アイテムでもしっかりケアできるので、忙しいママにも時短ケアができると好評です。スキンケアの時間もいい香りで癒されて♪コーセーコスメニエンス メイク キープ ミスト EX+メイクキープミストといえば…のコーセーコスメニエンスのこちらのアイテムは、なんと殿堂入りをはたした「メイク キープ ミスト EX」がさらに進化したものだそう!メイクの仕上げにシュッとひと吹きするだけで、メイクのよれを防いでくれるのはもちろん、ウォータープルーフ効果などの諸効果もさらにパワーアップ。保湿成分も贅沢に入っています。どのアイテムもレビュー数、星の数ともに高評価のものばかりなんです。また、ここでは紹介しきれなかったアイテムもお得になるとか…!ぜひチェックしておいてください!■ポチる前に…!やっておくべき5つのToDoリストプライムデーは商品が安く買えるだけでなく、もっとお得を享受できるキャンペーンが山盛りなんです。その中でもコスメをよりお得に買うためにやっておくべきことをご紹介します。ポチる前にぜひ確認しておいてくださいね。■ToDoリスト1:Amazonギフトカードを購入で500ポイントゲット!まず注目してほしいキャンペーンが「Amazonギフトカードを買うと500ポイントプレゼントキャンペーン」です。【Eメールタイプ】・【PDF印刷タイプ】のAmazonギフトカードを5,000円購入すると、500ポイントももらえるんです。▶︎キャンペーン期間2024年6月25日(火)13:00〜7月17日(水)23:59ということですでに始まっています!35日以内に期間限定ポイント500ポイントがもらえるので、ぜひチェックしてみてください。■ToDoリスト2:プライム会員に登録!プライムデーとは、Amazonプライム会員が対象のセールです。なのでまずはとにかくプライム会員になることが必須条件です。[/B]プライム会員とは、月間プラン600円、もしくは年間プラン5,900円で様々な特典が得られる有料のサービスなのですが、その気になる特典は…・お急ぎ便などの配送特典(最短翌日配送!)・Prime Video、Amazon Music Prime、Prime Reading、Amazon Photosといったサービスを追加料金なしで利用できるなど、お買い物はもちろん、日々のエンタメも充実すること間違いなしです。30日間無料体験期間中でもプライムデーに参加することができるので、まだプライム会員になっていない方はこの機会にお試し登録するのもおすすめです!■ToDoリスト3:ほしいものリストに登録!プライムデーでコスメがお得になるのは2日間のみ。「どれを買おうかな〜」なんて、迷っている間に終わってしまいそう。ちょっとでも気になったアイテムは「ほしいものリスト」に追加して、すぐアクセスできるようにしておくと便利です。カテゴリ別にリストを作成しておくと、よりスムーズに買い物をすることが出来ます!Amazonのサイトの右上、「アカウント&リスト」のところから新しくリストを作成することができます。また、気になるアイテムをリストへ追加するときは、商品ページの「カートに入れる」や「いますぐ買う」の下部に「リストに追加」をクリックすればOK!■ToDoリスト4:スタンプラリーにエントリー10人に1人50,000ポイントが当たるかもしれないというスタンプラリーにはとにかくエントリーしておくのが◎。5つのスタンプすべてを集めると500ポイントまたは50,000ポイントが当たる「大抽選」の対象となるのですが、5つ集められなくてもポイントゲットのチャンスがあります。期間は2024年6月25日(火)14:00〜7月23日(火)23:59 でプライムデーよりも一週間ほど遅いのもポイント。慌てずにスタンプを集めることができます。スタンプの一つ、ポイントアップキャンペーンへのエントリーもぜひ済ませておきたいところ。10,000円以上お買い物をすると、ポイント還元率が最大で15%upしちゃいます。こちらは7月17日(水)23:59までなのでお早めに!■ToDoリスト5:コスメポイントプログラムにエントリーAmazonでコスメを買ったらポイントが2%分もらえるプログラムも開催中です。プログラムにエントリーした上で、期間中に対象のコスメ商品を購入すると、購入金額の2%分のポイントがもらえるんです(期間限定ポイント)。 条件を満たしたお買い物であれば、何度でもポイント付与の対象になります。こちらは毎月のエントリーが必要なプログラム。7月にエントリーしていない方はぜひエントリーしてからお買い物してください。▶︎7月分のエントリー期間2024年7月1日(月) 00時00分〜7月31日(水) 23時59分▶︎対象購入金額上限 100,000円(税込)まで、期間限定ポイント付与上限は2,000ポイントまで▶︎期間限定ポイントの有効期限は翌々月末日■プライムデーでお得にお買い物を!たった2日間だけのプライムデー。毎年楽しみにしている方も、今年初めて参加する方も、今回ご紹介したプライムデーおすすめのビューティーアイテムで、お肌と髪をきれいに格上げしましょう!文=mm