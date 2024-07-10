¡Ö¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê¡×NEWS¾®»³¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ë¤Þ¤¿¤â½¸¤Þ¤ëÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¤Î¸ø¼°X¤è¤ê
¡¡7·î8Æü¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÆ±ÈÖÁÈ¤Î·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾®»³¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡È³¹¤ÎÀ¼¡É¤È¤·¤Æ¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥Á¥Ð¥óÂç»ö¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Î¡Ö¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤³¤Ó¤Ø¤Ä¤é¤¦¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤«¤é¡Ö¾®»³¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾®»³¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤ÏNEWS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¯¤³¤·¤Æ¤¤Æ·ëº§¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤·¤ÆÍè¤È¤¤¤Æ²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Õ
¡Ô¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê¤· ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤È¤¤¤Æ¡£²¿ÍÍ¤Ê¤ó¡©¡Õ
¡ÔÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¡ª¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëºîÀ®¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤Ä¼«µë¼«Â¥¿¥¤¥×¤Î¤´¼«¿È¤Ï¡©¡Õ
¡¡¤¿¤À¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¡Ö¼«µÔ¥Í¥¿¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¾®»³¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎMC¤Î»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¤â¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡È¼ò¤È¥ª¥ó¥Ê¡ÉÍí¤ß¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢ËÜ»ï¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾®»³¤Î¡ÖÌë¤Î´é¡×¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾®»³¤È°û¤ß²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢²¿ÅÙ¤â´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¹ðÇò¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯°û¼òÁûÆ°¤Ç³èÆ°¼«½Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£ËÜ»ï¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê°û¤ß²ñ¤Ç¾®»³¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿OL¡¦A»Ò¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®»³¤Î¼òÊÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾®»³¤¯¤ó¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥Æ¥¡¼¥é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É°û¤Þ¤µ¤ì¤Æµ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¾®»³¤¯¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤«¤é²¿ÅÙ¤«¡¢°û¤ß²ñ¤Î¤¢¤È¥Ù¥Ã¥É¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡NEWS¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÂ¿¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¼ê±ÛÍ´Ìé¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®»³¤â¡ÈÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤â2023Ç¯10·î¤Ë¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤¬¡¢¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ÇÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢NEWS¤ËÂÐ¤·ÌÔÈãÈ½¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾®»³¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢2024Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¡¦±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÍè¾ì¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÍÑ°Õ¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤¬Î¥¤ì¤ë»öÂÖ¤¬Áê¼¡¤°¾®»³¡£¼«Ê¬¤¬À®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Î¤ª¤«¤²¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£