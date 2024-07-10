¸µ²£¹Ë¡¦²ÖÅÄ¸×¾å¡¢ºÆº§¤ÎºÊ¡õ¤ï¤¬»Ò¤È²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¡¡14ºÐÌ¼¤Ï¡È¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡É¤Î¸×¾å¤ËÇ÷¤ëÀ®Ä¹¤Ö¤ê
¡¡¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¡Ê53¡Ë¤¬10Æü¡¢ºÊ¡¦ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£Ì¼¤ÎÉ´²Ú¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¡¢Åí²Ì¤µ¤ó¡Ê10¡Ë¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û14ºÐÌ¼¤Ï¿ÈÄ¹¥¹¥é¥ê¡ª ²ÖÅÄ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¡È¤Ê¤«¤è¤·¡É¿Æ»Ò4¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨µ»ö²¼ÃÊ
¡¡ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¡ÖÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£É´²Ú¤µ¤ó¤Ï14ºÐ¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ç¤ËÁÒ¼Â¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¹â¿ÈÄ¹¡£¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤Î¸×¾å¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö½ë¤¤Ãæ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÖÅÄ¤Ï¡¢Á°ºÊ¤ÎÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤È1994Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢»Ò¤É¤â4¿Í¤ò¼ø¤«¤ë¤â¡¢2007Ç¯¤ËÎ¥º§¡£ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤È¤Ï08Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢É´²Ú¤µ¤ó¡¢Åí²Ì¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û14ºÐÌ¼¤Ï¿ÈÄ¹¥¹¥é¥ê¡ª ²ÖÅÄ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¡È¤Ê¤«¤è¤·¡É¿Æ»Ò4¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨µ»ö²¼ÃÊ
¡¡ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¡ÖÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£É´²Ú¤µ¤ó¤Ï14ºÐ¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ç¤ËÁÒ¼Â¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¹â¿ÈÄ¹¡£¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤Î¸×¾å¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö½ë¤¤Ãæ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÖÅÄ¤Ï¡¢Á°ºÊ¤ÎÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤È1994Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢»Ò¤É¤â4¿Í¤ò¼ø¤«¤ë¤â¡¢2007Ç¯¤ËÎ¥º§¡£ÁÒ¼Â¤µ¤ó¤È¤Ï08Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢É´²Ú¤µ¤ó¡¢Åí²Ì¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£