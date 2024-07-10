¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¸ø¤Î¾ì¤Ë¡Ä¡×´ÔÎñ¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬Îø¿Í¤ÈF£±¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¤Ç¡Ö£³ÅÙÌÜ¤Î·ëº§ÉÃÆÉ¤ß¡×
¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ê60¡Ë¤¬Îø¿Í¤Î¥¤¥Í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¡Ê31¡Ë¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇF£±¥¤¥®¥ê¥¹GP·è¾¡¤Î²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Á°ºÊ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¡×¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¥·¥Õ¥È¤·»Ï¤á¤¿¤È¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆPage Six¤¬Êó¤¸¤¿¡£
F£±¥¤¥®¥ê¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£··î£·Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥È¤Ï¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤¿¡£
¥Ô¥Ã¥È¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢ÊÁÊª¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¡£°ìÊý¡¢¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¤Ï¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥ì¥¹¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥È¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Î¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥·¥ó¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤ÇF£±¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ÖF£±¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¡Ê¡Ç25Ç¯£¶·î¸ø³«¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥È¤Ï¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¸µF£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬Æ±¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
¡Ç22Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤À¡£
£²·î¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥Ð¡¼¥Ð¥é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè39²ó¥µ¥ó¥¿¥Ð¡¼¥Ð¥é¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë°ì½ï¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥Ô¥Ã¥È¤¬Í§¿Í¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ°ÊÍè¤Î¤³¤È¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¤¤¤ë¸ø¤Î¾ì¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Û¤É¿ÆÌ©¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥Ô¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢22ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¥Þ¥É¥Ã¥¯¥¹¡¢20ºÐ¤Î¼¡ÃË¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡¢19ºÐ¤ÎÄ¹½÷¥¶¥Ï¥é¡¢18ºÐ¤Î¼¡½÷¥·¥ã¥¤¥í¡¢¤½¤·¤Æ15ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ÈÌ¼¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Î£¶¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡Ç16Ç¯¤Ë°ì²È¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡Æâ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥È¤¬¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤ÆÄ¹ÃË¥Þ¥É¥Ã¥¯¥¹¤ËË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÁûÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬Î¥º§¤ò¿½ÀÁ¡££¶¿Í¤Î»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ°ÊÍè¡¢¿Æ¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¹½÷¥¶¥Ï¥é¤¬¥¶¥Ï¥é¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡á¥Ô¥Ã¥È¤«¤é¥Ô¥Ã¥È¤ò³°¤·¤Æ¥¶¥Ï¥é¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡¢¥·¥ã¥¤¥í¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¡Ø¥Ô¥Ã¥ÈÀ«¡Ù¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥È¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ô¥Ã¥È¤Ï¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¤È¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½ÅÌò¤Ç¤¢¤ë¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¤Ï°ÊÁ°¡¢±Ç²è¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¦¥§¥º¥ê¡¼¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³Ç¯´Ö¤Î·ëº§À¸³è¤Î¸å¡¢¡Ç22Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£
¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¤Ï¥Ô¥Ã¥È¤Î¼«Âð¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÆ±À³Ãæ¤À¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¡Ê¡Ç00¡Á¡Ç05Ç¯¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡Ê¡Ç14¡Á¡Ç19Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥È¤Î£³ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤Ï¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
Ê¸¡§ºåËÜ ÎÉ¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¸µ¡ØÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¡ÙÊ¸²½¼Ò²ñÉôÉôÄ¹¡Ë
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØPlus¦ÁToday¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢·ÝÇ½¡¢±Ç²è¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£ÆüËÜ±Ç²è¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷