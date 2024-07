ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」から、ディズニー・アニメーション映画に登場する“犬と猫”のキャラクターが大集合した「Disney CATS&DOGS COLLECTION」が登場!

アフタヌーンティー・リビング ディズニー「Disney CATS&DOGS COLLECTION」

発売日:2024年8月7日(水)

販売店舗:アフタヌーンティー・リビング店舗、公式オンラインストア

ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」から、ディズニー・アニメーション映画に登場する“犬と猫”のキャラクターが大集合した「Disney CATS&DOGS COLLECTION」が登場!

「ミッキーマウス」の愛犬「プルート」や、『シンデレラ』に登場する猫の「ルシファー」や、『わんわん物語』に登場するコッカ―スパニエル犬の「レディ」など、無邪気な表情やしぐさがかわいい、個性あふれるディズニーキャラクターたちのグッズです。

そんな「Disney CATS&DOGS COLLECTION」に展開されるコレクションを紹介していきます☆

タンブラー

価格:各1,100円(税込)

ティーカップに入った「マリー」や颯爽と散歩する「レディ」のタンブラーなど全4種。

好きなキャラクターを選んで、家族や友達と一緒に使うことで、にぎやかで明るい食卓を演出してくれます。

ペンケース/フリクションボールペン/ファイルセット/スクエアメモ/リールパス

グッズ名・価格:

ペンケース 2,420円(税込)フリクションボールペン 1,100円(税込)ファイルセット3枚 825円(税込)スクエアメモ 各660円(税込)リールパス 2,970円(税込)

カラフルで楽しげなディズニーキャラクターたちのステーショナリー。

バッグにつけて持ち歩ける「レディ」のリール付きパスケースは一緒にお散歩気分が楽しめるグッズです。

揃えてほしくなるポップなイラストデザインです。

スクリューボトル/マグカップ

グッズ名・価格:

スクリューボトル(350ml) 各3,520円(税込)マグカップ 各1,980円(税込)

ニヤニヤ笑う「チェシャ猫」やギロリと睨む「ルシファー」の表情豊かなマグカップ。

動きを感じられる「レディ」と「フィガロ」のスクリューボトルも展開されます。

それぞれ優しいカラーリングを基調にした、わくわくするデザインです。

スプーン&フォークセット/プレートS

グッズ名・価格:

スプーン&フォークセット 各1,760円(税込)プレートS 各1,650円(税込)

キャラクターの魅力が詰まったケーキやお菓子にぴったりなプレート。

クラシカルで上品な印象のカトラリーと一緒に楽しいティータイムが過ごせます。

キャンバス巾着トート/サテンスカーフ

グッズ名・価格:

キャンバス巾着トート 各4,400円(税込)サテンスカーフ各3,300円(税込)

個性あふれる犬猫キャラクターたちが大集合した巾着トート。

楽しい雰囲気のサテンスカーフは、犬猫好きの方へのギフトにもおすすめです。

ポーチ付きバッグM/ダイカットポーチ/ミニミラー

グッズ名・価格:

ポーチ付きバッグM 2,750円(税込)ダイカットポーチ 各2,200円(税込)ミニミラー各770円(税込)

「レディ」は角型、「ルシファー」は丸型の使いやすいサイズ感のダイカットポーチ。

猫ちゃんが大集合したポーチ付きバッグはコンパクトに折りたためて、持ち運びにも便利です。

ダイカットクッション(CAT)/ダイカットクッション/アイマスク

グッズ名・価格:

ダイカットクッション(CAT) 3,850円(税込)ダイカットクッション(DOG) 4,180円(税込)アイマスク 2,200円(税込)

ふてぶてしい仕草が魅力の「ルシファー」と『101匹わんちゃん』親子のダイカットクッション。

もちもちとした手ざわりが心地よく、抱きかかえたくなるサイズ感に仕上げられています。

立体的に仕上げられた耳がかわいい「ルシファー」のアイマスクもラインナップ☆

速乾タオルキャップ(キッズ用)

価格:各1,650円(税込)

『101匹わんちゃん』の子犬と「ルシファー」の表情がかわいい、マイクロファイバーを使用した速乾タオルキャップ。

子どものお風呂上がりや水遊び後に活躍してくれます。

クッションL

価格:7,920円(税込)

※一部店舗、公式オンラインストア限定販売

ディズニー・アニメーション映画に登場する犬猫キャラクターたちが大集合したロングクッション。

大きめなのでソファーに置くのはもちろん、ベッドで抱き枕としても活躍してくれそうです。

ぬいぐるみM(レディ)/ぬいぐるみL (ルシファー)/ぬいぐるみS(フィガロ)

グッズ名・価格:

ぬいぐるみM(レディ) 3,520円(税込)ぬいぐるみL (ルシファー) 5,500円(税込)ぬいぐるみS(フィガロ) 2,970円(税込)

※フィガロのみ公式オンラインストア限定販売

かわいい表情と肌ざわりの良さが魅力のぬいぐるみ。

お座りポーズの「レディ」「ルシファー」「フィガロ」が展開されます。

フォトフレームミニ

価格:各4,400円(税込)

温かみのあるウッド素材を使用したフォトフレーム。

『101匹わんちゃん』や「フィガロ」が写真を見守るデザインに癒やされます。

ディズニー・アニメーション映画に登場する“犬と猫”のキャラクターが大集合!

Afternoon Tea LIVINGにて2024年8月7日(水)より販売開始される『Disney CATS&DOGS COLLECTION』グッズの紹介でした☆

