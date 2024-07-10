¡ØÀ¤³¦Ì¾ºî·à¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¦¡Ö¥³¥¸¥³¥¸¡×¡Ö¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡×¤â¡ªÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÁÏ¶È50¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥È´°À®
ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥È¤¬´°À®¤·¡¢ÁÏ¶È50¼þÇ¯µÇ°¥Ú¡¼¥¸¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2025Ç¯6·î3Æü(²Ð)¤ËÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´ØÏ¢´ë²è¤ä¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë»ö¶È¤¬»ÏÆ°¡ª¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥È¤òÀ©ºî¤·¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë³«Àß¤·¤¿ÁÏ¶È50¼þÇ¯µÇ°¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶ÈÇ¯1975Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¸¤¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥í¥ß¥ª¤ÎÀÄ¤¤¶õ¡Ù¤Ê¤É¡ØÀ¤³¦Ì¾ºî·à¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥³¥¸¥³¥¸¡Ù¡¢¡Ø¤¦¤Ã¤«¤ê¥Ú¥Í¥í¥Ú¡Ù¡¢µÜºê½Ù»á¤Î½é´ÆÆÄºîÉÊ¡ØÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ØÆî¹ñ¾¯Ç¯¥Ñ¥×¥ï¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤ºî¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ã¼ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¡ØÀ¤³¦Ì¾ºî·à¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¡Ø¥í¥ß¥ª¤ÎÀÄ¤¤¶õ¡Ù¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿º´Æ£¹¥½Õ»á¤¬ºî²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÏ¶È50¼þÇ¯µÇ°¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢º£¸å´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
²û¤«¤·¤ÎÌ¾ºî¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
ÁÏ¶È50¼þÇ¯µÇ°¥Ú¡¼¥¸:https://www.nippon-animation.co.jp/anniversary/
¡ÊC¡Ë NIPPON ANIMATION CO., LTD. ¡×
´ØÏ¢µ»ö¡§
¡ØTHE À¤³¦Ì¾ºî·à¾ìÅ¸¡ÙÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¤³¤³¤Ë¡ª¡¡ºÙ¤«¤ÊÀßÄê¡¦É½¾ð¡¦ÇØ·Ê¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¡ª¡Ú²èÁü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
https://otajo.jp/49668
¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤À¡È¥Ù¥¹¥È¥ª¥ÖÀ¤³¦Ì¾ºî·à¾ì¡É¤Ï!?¡¡¡Ø¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡Ù¡Ø¥í¥ß¥ª¤ÎÀÄ¤¤¶õ¡Ù¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡ª
https://otajo.jp/52801
À¤³¦Ì¾ºî·à¾ì¡ß¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡¡¥é¥¹¥«¥ë¤ä¥¢¥á¥Ç¥ª¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤±¤ë!?¡ÖÁêËÀ¤¿¤Á¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¡ÈÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡É¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¡Áê´Ø¿Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡ª
https://otajo.jp/95346