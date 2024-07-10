キャンペーン：交換レンズなど割引に／焦点工房が「Amazon プライムデー」&「先行セール」に参加
株式会社焦点工房は、7月16日（火）からスタートする「Amazon プライムデー」で、交換レンズやマウントアダプターなどを割引販売する。
オリジナルブランドの「SHOTEN」以外にも、「K&F Concept」「TTArtisan」「七工匠 7Artisans」といった取り扱いブランドの製品でセールを展開。7月11日（木）から始まるAmazon プライムデーの「先行セール」でも、同じ製品をセール価格で提供するという。
価格表記はすべて税込
セール期間先行セール：2024年7月11日（木）0時00分～7月15日（月）23時59分 Amazon プライムデー：2024年7月16日（火）0時00分～7月17日（水）23時59分
対象製品の例
SHOTEN マウントアダプター LM-SE (ブラック)
1万1,640円→9,894円（15％OFF）
SHOTEN マウントアダプター LM-LSL M
2万3,190円→1万9,711円（15％OFF）
K&F Concept NANO-X 可変NDフィルター 62mm
9,550円→8,117円（15％OFF）
TTArtisan 7.5mm f/2 C Fisheye
2万2,940円→1万9,499円（15％OFF）
TTArtisan Tilt 50mm F1.4
3万5,780円→3万413円（15％OFF）
TTArtisan AF 56mm f/1.8 APS-C
2万9,360円→2万4,956円（15％OFF）
七工匠 7Artisans ハンディスプリットディオプター +2（手持ち式フィルター）
4,130円 →3,510円（15％OFF）