皮膚科学から生まれた化粧品ブランド「クリニーク」と、2024年に誕生50周年を迎えたサンリオの世界的人気キャラクター「ハローキティ」が初めてコラボレーション!

「HELLO! CLINIQUE」をコンセプトにした、コラボレーション限定のスペシャルグッズがプレゼントされるキャンペーンが実施されます☆

クリニーク サンリオ「ハローキティ」コラボレーション「HELLO! CLINIQUE」キャンペーン

キャンペーン開始日:2024年7月31日(水)

実施店舗:全国百貨店のクリニーク コーナー、クリニーク 公式オンラインショップ

半世紀にわたり一人ひとりの肌に寄り添い、健康で美しい肌を提案してきた「クリニーク」と、同じく半世紀にわたり世界中に「カワイイ」と「なかよく」を届け続けてきた「ハローキティ」

クリニークが持つ、”世界中の女性たちの毎日の前向きな気持ちを後押ししたい“という想いが一致し、「ハローキティ」とのコラボレーションが実現しました。

今回実施されるキャンペーンでは「ハローキティ」とのスペシャルコラボグッズが新登場。

クリニーク製品を購入された金額に応じて、コラボレーション限定グッズがプレゼントされます。

「ハローキティ」が普段クリニークのコンサルタントたちが制服として羽織っているラボ コート(白衣)を着用し、リボンをはじめクリニークのブランドカラーであるグリーンが取り入れられた限定デザインです。

さらに全国百貨店のクリニーク コーナーでは、スペシャルコラボ装飾や、一部店舗限定で「ハローキティ」とのグリーティングおよびポップアップイベントを開催予定。

LINEお友だち登録&アカウント連携された方にはオリジナル 待受け画面もプレゼントされます☆

『クリニーク x ハローキティ』スペシャルグッズプレゼント

キャンペーン期間: 2024年7月31日(水)〜9月30日(月)

スペシャルグッズ プレゼント条件:

実店舗で購入される場合クリニーク製品を下記金額以上購入された方にプレゼント・「オリジナル ハンカチ」:6,600円(税込)以上購入・「巾着ポーチ(ドット/フェイス)」:8,800円(税込)以上購入オンライン ショップで購入される場合1) クリニーク製品を下記金額以上購入された方にプレゼント「オリジナルハンカチ」:6,600円(税込)以上購入2) グッズを含んだセット製品を展開「巾着ポーチ(ドット/フェイス)」 を含んだセット製品を発売予定

展開予定店舗 :全国百貨店 クリニーク コーナー、クリニーク公式 オンラインショップ、クリニーク 公式ショップ 楽天市場店 など

コラボレーション限定のスペシャルグッズ第1弾として「ハローキティ」の「オリジナルハンカチ」と「巾着ポーチ(2種)」が登場。

クリニーク製品を購入された金額に応じてそれぞれプレゼントされます。

クリニークコンサルタントの制服である、ラボ コート(白衣)を着用した、クリニークカラーのリボン姿がかわいい「ハローキティ」の限定デザインに注目です。

8月下旬から展開予定のスペシャルグッズ第2弾では、さらにパワーアップしたグッズの登場も予定されています。

※スペシャル グッズは数量限定のため、なくなり次第終了となります

『クリニーク x ハローキティ』オリジナルハンカチ

ラボ コート(白衣)姿の「ハローキティ」を大胆にプリントしたオリジナルハンカチ。

クリニークのブランドカラーであるグリーンを基調にした、清潔感のあるデザインがポイントです。

『クリニーク x ハローキティ』巾着ポーチ

種類:全2種類

スペシャルグッズとしてプレゼントされる巾着。

様々なポーズの「ハローキティ」を描いたドット柄と、

「ハローキティ」のお顔をアップでプリントしたフェイス柄の全2種類からいずれか1つがプレゼントされます。

事前予約特典:オリジナル缶バッジ

事前予約受付期間:2024年7月22日(月)〜7月30日(火)

配布人数:先着3000名限定

全国の百貨店限定で、7月22日から7月30日まで事前予約を受け付け。

期間中に予約された先着3000名限定で「ハローキティ」のオリジナル缶バッジがプレゼントされます。

※詳細の予約方法などは店頭のコンサルタントまで問合せください

全国百貨店 クリニーク コーナー:期間限定 店頭体験

キャンペーン期間中、コラボ限定「ハローキティ」オリジナルデザインを使った肌診断カードの配布などを実施予定。

期間中でしか体験できない「ハローキティ」のスペシャルコンテンツを楽しみながら、自分の肌に合うクリニーク製品を見つけることができます。

「Summer Clinique “Bihada” Lab Event 夏のクリニーク美肌ラボ イベント」 開催

イベント開催予定:

2024年8月1日(木)〜8月4日(日) 大阪タカシマヤ2024年8月14日(水)〜8月20日(火) 神戸阪急2024年8月14日(水)〜8月18日(日) 博多阪急2024年8月29日(木)〜9月4日(水) 渋谷スクランブルスクエア2024年9月4日(水)〜9月10日(火) あべのハルカス近鉄本店2024年9月5日(木)〜9月11日(水) 京王百貨店 新宿店2024年9月25日(水)〜9月30日(月) ジェイアール名古屋タカシマヤ

※随時更予定です。グリーティング実施場所等、詳細は特設サイトにて配信されます

常設店以外にも、一部店舗にてコラボ限定ポップアップを展開予定。

イベント開催中の一部日程では、「ハローキティ」が店頭に立ち、写真撮影などができるグリーティングも予定されています。

※イベント内容は告知なく変更する場合があります

オリジナルデザインの待受け画面をプレゼント

期間中LINEお友達登録&アカウント連携でオリジナル デザインの待受けをプレゼント。

待受けは2種類のデザインが用意される予定です。

「HELLO! CLINIQUE」特設サイト

スペシャルコラボを記念して、「HELLO! CLINIQUE」特設サイトがオープン!

コラボキャンペーンの全体概要や、ラボ コートに身を包んだ「ハローキティ」が、クリニーク カウンターでお仕事をしている様子をおさめたかわいい動画も公開されています。

クリニークのコンサルタントとして「ハローキティ」が肌診断をしてくれるスペシャルコンテンツも、今後公開予定です。

50年にわたり世界中になかよくを届け続けてきた「ハローキティ」と、一人ひとりの肌に寄り添ってきた「クリニーク」がコラボした、「HELLO! CLINIQUE」をコンセプトにしたキャンペーン。

2024年7月31日より開催される、クリニークと「ハローキティ」のスペシャルコラボレーション「HELLO! CLINIQUE」キャンペーンの紹介でした☆

