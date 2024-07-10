¿¼Ìë¤Îµ¡Æâ¤Ç¡ÈÃÔ´Á¡É¤ÎÈï³²¤Ë¡£½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤é°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¡Ä¡Ö¶²ÉÝ¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡³¤³°Î¹¹Ô¤Ê¤É±ó¤¯¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Èô¹Ôµ¡¡£ºÂÀÊ¤¬¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ÈÄ¹»þ´ÖÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿¼ÌëÊØ¤Ç¤Ïµ¡Æâ¤¬°Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é»à³Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¡ÈÃÔ´Á¹Ô°Ù¡É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï2013Ç¯¤Ë¤Ï¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤é±©ÅÄ¤Ë¸þ¤«¤¦µ¡Æâ¤Ç¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷À¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ17ºÐ¤Î¥¤¥ó¥É¤Î½÷Í¥¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈSNS¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÁû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤¬°ÛÎã¤ÎÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡Èô¹Ôµ¡¤Î¿¼ÌëÊØ¤ÇÃÔ´Á¤ÎÈï³²¤Ë
¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡Ä»ä¤âÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤ÇÃÔ´Á¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâºß½»¤Î½÷À¥ì¥Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡Ë¤À¡£
¡¡¥ì¥Ê¤µ¤ó¤¬Èô¹Ôµ¡¤ÇÃÔ´Á¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é6Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£³¤³°¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÎ±³ØÀè¤ÎÅÔ»Ô¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³¤³°¤ÇÆ¯¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢TOEIC¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÎ±³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈñÍÑ¤¬°Â¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï½¢¿¦¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³Ê°Â¤Î¤â¤Î¤òÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤é°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¡Ä
¡Ö¿¼Ìë¤ÎÈô¹Ôµ¡¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢µ¡Æâ¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÎÙ¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£LCC¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¡Æâ¿©¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶õ¹Á¤ÇÍ¼¿©¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ª¼ò¤ò¾¯¤·°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¿¤á¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¤¹¤°¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶²¤é¤¯¡¢Î±³Ø¤Î¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¡¢Á°Æü¤Ë¤è¤¯Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥Ê¤µ¤ó¡£½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤¦ÅþÃå¤¹¤ë¤«¤éµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬µ¯¤³¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¿²¤Ü¤±´ã¤Î¥ì¥Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬ºÇ°¤Î¹ÔÆ°¤Ë
¡ÖÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»ä¤ÎÉþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¶»¸µ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶²ÉÝ¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¼ê¤¬Éþ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Á¡¢ÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ò¸Æ¤Ù¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ì²¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¸å¤Ç¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤ÓÌ²¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃåÎ¦¤Î»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¥ì¥Ê¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÎÙ¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¾¯¤·Á°¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÊ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ïº£¤Û¤É¥ë¡¼¥ë¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÊ¤Ë¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤¬µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë¸À¤¦Á°¤Ë¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤ÏÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÁÇÁá¤¯Èô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢»ä¤¬¾èÌ³°÷¤Ë¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤Ï¤ä¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊò¤ì¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¢¡¤½¤Î¾ì¤ÇµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÊó¹ð¤ò
¡¡¸½ÃÏ¤Î¶õ¹Á¤Ë¤Ï¸ì³Ø³Ø¹»¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥Ê¤µ¤ó¤ÏµÞ¤¤¤Ç¶õ¹Á¤ò½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬Èô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¤Ë¤¹¤°Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¡¢Ä¹´üµÙ²Ë¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£¤Þ¤¿¡¢Ëü¤¬°ìÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±ºö¤À¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥«¥ï¥Î¥¢¥æ¥ß¡ä
¡½¡Î¾è¤êÊª¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿ÏÃ¡Ï¡½
¡Ú¥«¥ï¥Î¥¢¥æ¥ß¡Û
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£20Âå¤ò²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç²á¤´¤¹¡¢¸µ¥¥ã¥Ð¾î¥é¥¤¥¿¡¼¡£¸½ºß¤ÏÌë¤Î³¹¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤¿¤Á¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÆüËÜ¿Í¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ËÀøÆþ½¢¿¦¤·¤¿Ãø½ñ¡ØÄìÊÕ¥¥ã¥Ð¾î¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¥×¥ì¥¹¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§¡÷ayumikawano
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï2013Ç¯¤Ë¤Ï¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤é±©ÅÄ¤Ë¸þ¤«¤¦µ¡Æâ¤Ç¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷À¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ17ºÐ¤Î¥¤¥ó¥É¤Î½÷Í¥¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈSNS¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÁû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤¬°ÛÎã¤ÎÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡Ä»ä¤âÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤ÇÃÔ´Á¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâºß½»¤Î½÷À¥ì¥Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡Ë¤À¡£
¡¡¥ì¥Ê¤µ¤ó¤¬Èô¹Ôµ¡¤ÇÃÔ´Á¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é6Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£³¤³°¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÎ±³ØÀè¤ÎÅÔ»Ô¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³¤³°¤ÇÆ¯¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢TOEIC¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÎ±³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈñÍÑ¤¬°Â¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï½¢¿¦¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³Ê°Â¤Î¤â¤Î¤òÍ½Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤é°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¡Ä
¡Ö¿¼Ìë¤ÎÈô¹Ôµ¡¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢µ¡Æâ¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÎÙ¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£LCC¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¡Æâ¿©¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶õ¹Á¤ÇÍ¼¿©¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ª¼ò¤ò¾¯¤·°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¿¤á¡¢ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¤¹¤°¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶²¤é¤¯¡¢Î±³Ø¤Î¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¡¢Á°Æü¤Ë¤è¤¯Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ì²¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥Ê¤µ¤ó¡£½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤¦ÅþÃå¤¹¤ë¤«¤éµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬µ¯¤³¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¿²¤Ü¤±´ã¤Î¥ì¥Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬ºÇ°¤Î¹ÔÆ°¤Ë
¡ÖÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»ä¤ÎÉþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¶»¸µ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶²ÉÝ¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¼ê¤¬Éþ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Á¡¢ÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ò¸Æ¤Ù¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ì²¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¸å¤Ç¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤ÓÌ²¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃåÎ¦¤Î»þ´Ö¤¬¶á¤Å¤¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¥ì¥Ê¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¡¢ÎÙ¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¾¯¤·Á°¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÊ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ïº£¤Û¤É¥ë¡¼¥ë¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÊ¤Ë¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤¬µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë¸À¤¦Á°¤Ë¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤ÏÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÁÇÁá¤¯Èô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢»ä¤¬¾èÌ³°÷¤Ë¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤Ï¤ä¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊò¤ì¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¢¡¤½¤Î¾ì¤ÇµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÊó¹ð¤ò
¡¡¸½ÃÏ¤Î¶õ¹Á¤Ë¤Ï¸ì³Ø³Ø¹»¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥Ê¤µ¤ó¤ÏµÞ¤¤¤Ç¶õ¹Á¤ò½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬Èô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¤Ë¤¹¤°Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¡¢Ä¹´üµÙ²Ë¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£¤Þ¤¿¡¢Ëü¤¬°ìÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±ºö¤À¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥«¥ï¥Î¥¢¥æ¥ß¡ä
¡½¡Î¾è¤êÊª¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿ÏÃ¡Ï¡½
¡Ú¥«¥ï¥Î¥¢¥æ¥ß¡Û
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£20Âå¤ò²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç²á¤´¤¹¡¢¸µ¥¥ã¥Ð¾î¥é¥¤¥¿¡¼¡£¸½ºß¤ÏÌë¤Î³¹¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤¿¤Á¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÆüËÜ¿Í¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ËÀøÆþ½¢¿¦¤·¤¿Ãø½ñ¡ØÄìÊÕ¥¥ã¥Ð¾î¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¥×¥ì¥¹¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§¡÷ayumikawano