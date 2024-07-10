¥¹¥é¥¤¥É³«ÊÄ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖRe¡¦De Bin¡×¤¬È¯Çä
A-Stage¤Ï7·î12Æü¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎRe¡¦De(¥ê¥Ç)¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖRe¡¦De Bin¡×(1Ëü3,970±ß)¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖRe¡¦De Bin¡×(1Ëü3970±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¾åÉô¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥é¥¤¥É³«ÊÄ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤Õ¤¿¤ÎÁ°¤Ë¼ê¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¼«Æ°¤Ç¤Õ¤¿¤¬³«¤¯3ÃÊ³¬¤Î¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ò3ÉÃ´Ö²¡¤¹¤È¡¢¤´¤ßÈ¢Æâ¤Ë½ü¶Ý¡¦Ã¦½¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥ª¥¾¥ó¤òÊü½Ð¤·¡¢¤Ë¤ª¤¤¤ä¶Ý¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡£
»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¤ÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£2¼ïÎà¤ÎµÓ(Ä¹µÓ150mm¡¦Ã»µÓ60mm)¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÓÌµ¤·¡¢Ã»µÓ¡¢Ä¹µÓ¤È3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤é»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¶õ´Ö¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½
7·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖRe¡¦De Bin¡×(1Ëü3970±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¾åÉô¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥é¥¤¥É³«ÊÄ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤Õ¤¿¤ÎÁ°¤Ë¼ê¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¼«Æ°¤Ç¤Õ¤¿¤¬³«¤¯3ÃÊ³¬¤Î¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¤ÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£2¼ïÎà¤ÎµÓ(Ä¹µÓ150mm¡¦Ã»µÓ60mm)¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÓÌµ¤·¡¢Ã»µÓ¡¢Ä¹µÓ¤È3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤é»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¶õ´Ö¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½
7·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£