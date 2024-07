【ポケモンストア 東京駅店】7月10日 リニューアルオープン

ポケモンは、ストア「ポケモンストア 東京駅店」について、本日7月10日にリニューアルオープンした。

本ショップは、以前東京駅にある「東京駅一番街」のB1Fにあった店舗を1Fへ移転させており、フロアの広さが約3.6倍となっている。

今回ポケモンの公式Xアカウント「ポケモン情報局」より本ショップの写真を公開しており、駅長姿のピカチュウのほか、ニャオハ、クワッス、ホゲータたちの立像がお客様をお出迎えするほか、柱には大きくピカチュウがデザインされていたり、駅長ピカチュウのぬいぐるみなどを販売している。

(C) 2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。