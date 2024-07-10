¿å¾Â¸µµ±µ³¼ê¤Ë£²£µÇ¯£²·îËö¤Þ¤Ç£¹¤«·î¤Îµ³¾èÄä»ß½èÊ¬¡¡£µ·î¤ËÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ»ÈÍÑ¤¬È½ÌÀ
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ï£··î£±£°Æü¡¢¿å¾Â¸µµ±µ³¼ê¡á¡Ê£²£±¡ËÈþ±º¡¦²ÃÆ£ÏÂ¹¨±¹¼Ë¡á¤Ëµ³¾èÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ää»ß´ü´Ö¤Ï£²£°£²£´Ç¯£µ·î£³£±Æü¤«¤é£²£°£²£µÇ¯£²·î£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Î£¹¤«·î´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿å¾Âµ³¼ê¤Ï£µ·î£²£´Æü¤«¤é£²£¶Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¤ª¤è¤ÓÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÄ´À°¥ë¡¼¥àµï¼¼Æâ¤ÇÄÌ¿®µ¡´ï¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ë¤òÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¡¢£Ê£Ò£Á¤¬Æ±·î£³£±Æü¤ËÈ¯É½¡£ÀìÍÑ¥í¥Ã¥«¡¼Æâ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤ß¤òÍÂ¤±¤ÆÅìµþ¤Ø¤È°ÜÆ°¡£°û¿©Å¹¤Ø¤ÎÍ½ÌóÅÅÏÃ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Î±ÜÍ÷¤ò£Ê£Ò£Á¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¡£¶¥ÇÏ¤Î¸øÀµ³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¾å¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤ÎµÄÄê¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Çµ³¾èÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÛ·è°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¹¤Î¤ß¤òÍÂ¤±¤ë¤È¤¤¤¦µ¶Áõ¹©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°¼ÁÀ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸·¤·¤¤½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯ÄÌ¿®µ¡´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼£³Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼ê£¶µ³¼ê¤¬£³£°Æü´Ö¤Îµ³¾èÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£