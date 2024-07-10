NATO¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«Ëë¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»ß¤á¤é¤ì¤ë¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø7Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î·³»ö»Ù±çÂ³¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¡¡
NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡§
¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£
³«Ëë±éÀâ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤È¶¦Æ±¤Ç5´ð¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÉ²Ã¶¡Í¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤¬¼çÍ×µÄÂê¤È¤Ê¤ê¡¢²ÃÌÁ¹ñÁ´ÂÎ¤Ç7Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î·³»ö»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤âÂÐÌÌ¤Ç½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö½©¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡§
º£¤³¤½°Å°Ç¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¶¯¤¤·èÃÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë»þ¤Ç¡¢11·î¡Ê¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¡Ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ë¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë°ÂÄêÅª¤Ê»Ù±ç¤Î·ÑÂ³¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£