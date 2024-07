【「しかのこのこのここしたんたん」1巻無料公開】公開期間:7月14日まで

講談社は、同社が運営するマンガサイト「マガポケ」にて、マンガ「しかのこのこのここしたんたん」の1巻を無料公開している。

本作は、おしおしお氏が描く女子高生・虎視虎子(こしたん)とツノの生えた少女・鹿乃子のこ(のこたん)の出会いをきっかけに、ドタバタな日々が繰り広げられるガールズコメディ。

今回本作のアニメ放送を記念して1巻(7話分)を7月14日まで同サイトにて無料公開しており、その他にも最新話直前の第40話、第41話、第42話も公開している。

