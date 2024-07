ジャングルは、『Ultraman: Rising』配信記念 POP UP STORE feat.ウルトラマン in JUNGLEを、2024年8月2日(金)から9月1日(日)まで開催します。

『Ultraman: Rising』配信記念 POP UP STORE feat.ウルトラマン in JUNGLE

■イベント概要

「ヒーローはいつもそこにいる!」

円谷プロダクション×Netflixが全世界に贈る、全編フルCGの完全新作映画『Ultraman: Rising』の配信を記念し、大阪・日本橋の「ジャングル大阪日本橋本店」でスペシャルなPOP UP STOREイベントが開催決定。

完全オリジナルストーリーで描かれる最新の「ウルトラマン」に加え、今回はそのルーツであり誕生から58年を迎える『ウルトラマン』を同時にクローズアップ。

日本から全世界に向けて輝き続ける“光の巨人伝説”の最新から原点までを、一挙に体験できる特別なイベントです。

会場内では、ウルトラマン、ジャミラの展示や両作品の場面写真を使用したパネルを展示。

放映当時からのファンはもちろん、今から伝説を見届ける新しいファンにとっても、必ず大切な思い出になることは間違いナシ。

東京・中野の「墓場の画廊」で販売されたグッズに加え、大阪オリジナルのグッズも多数登場します。

ウルトラマンやゾフィーなどのアクリルスタンドやベーターカプセル、ジェットビートルのアクリルキーホルダー、『ウルトラマン』のエピソードタイトルを使用したTV型缶バッジ、会期後半より追加されるラバーコースターなど、このイベントのためにデザインされた新作が盛り沢山。

ウルトラマンで知る温故知新、暑い夏休みに先駆けて、最新と原点のウルトラマンシリーズをJUNGLE大阪日本橋本店で体験しよう!

■イベント内容

●展示

・ウルトラマン、ジャミラ

・期間:8月2日(金)から9月1日(日)まで

●オリジナルグッズ販売

・ウルトラマン アクリルスタンド 全5種(ウルトラマン、ゾフィー、バルタン星人、ゴモラ、ジャミラ)

2,000円(税込)

・ウルトラマン アクリルキーホルダー 全2種(ベーターカプセル、ジェットビートル)

880円(税込)

・ウルトラマン サブタイトルTV型缶バッジ 全11種(ブラインド仕様)

770円(税込)

8月10日より発売のグッズ

・ウルトラマン ラバーコースター 全4種(ウルトラマン、ゾフィー、バルタン星人、ゼットン)

990円(税込)

■開催期間

2024年8月2日(金)から9月1日(日)まで開催。

入場無料。

■開催場所

店舗名 : ジャングル大阪日本橋本店

所在地 : 大阪府大阪市浪速区日本橋3-4-16

営業時間: 12:00〜20:00(平日)/11:00〜20:00(土日祝)

URL :https://jungle-scs.co.jp

(c)円谷プロ

