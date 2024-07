海外フェスやツアーを控えたZEROBASEONE、米『ビルボード』大絶賛！ランキング入りも

ボーイズグループZEROBASEONE(ゼロベースワン)は、韓国だけでなく世界を虜にしている。

【写真】ZEROBASEONE、まさに美少年の大渋滞

アメリカの音楽専門メディア『ビルボード』は7月8日(現地時間)、公式ホームページを通じて「2024年上半期最高のK-POPアルバム20(The 20 Best K-Pop Albums of 2024)」を発表。ZEROBASEONEの3rdミニアルバム『You had me at HELLO』が選ばれた。

ビルボードは『You had me at HELLO』について「洗練されたプロデュースやメロディーも目立つが、ZEROBASEONEは期待よりさらに深みのある価値を音楽に溶け込ませた」と好評し、併せてタイトル曲『Feel the POP』をはじめ、収録曲『Solar POWER』『Dear ECLIPSE』『HELLO』にも注目した。

(写真提供=WAKEONE)ZEROBASEONE

『You had me at HELLO』はZEROBASEONEが2つのアルバムで続けてきた運命的な出会いの後、一目惚れする青春3部作を完成させるアルバムで、愛が与える幸せに胸いっぱいの青春の物語を盛り込んだ。

多様なジャンルを合わせて音楽的成長を証明したなか、ZEROBASEONEは、3つのアルバムが連続で発売一日で「ミリオンセラー」入りした最初のK-POPグループになった。

『You had me at HELLO』はグローバル音楽市場で大きな反響を呼んでいる。

該当アルバムは発売直後、全世界23地域のiTunes「トップアルバム」チャート1位に。日本人気も勢いがあり、ZEROBASEONEは新譜を通じてオリコン週間アルバム、週間合算アルバムランキング1位を全て席巻した。

世界的人気を誇るZEROBASEONEは7月、中華圏内の大型音楽フェスティバル『Tencent Music Entertainment Awards 2024』とK-POPスーパーフェスティバル『KCON LA』に、そして8月、日本最大の都心型音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2024』に出演する予定だ。

なおZEROBASEONEは9月20〜22日、ソウルを皮切りに世界8都市で初の海外ツアー『2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR』を開催する。

◇ZEROBASEONE(ZB1)とは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1=ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。