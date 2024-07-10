ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡½é²ó¤È¸òÂå»þ¡È2ÅÙ¡É¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡¡Å¨·³¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡×¤ÎÀ¼
¡þMLB ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 10-1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Èº£µ¨½éÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¡È2ÅÙ¡É¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÙÌÜ¤Ï½é²óÂè1ÂÇÀÊ¡£¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¾Ú¤·¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¼«¿È¤â°ÊÁ°¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½Áê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£Ìîµå¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ËµÕ¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï7²ó¡£ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÂÇ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µå¾ì¤«¤éºÆ¤Ó¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤¿¤¤¤ó¤è¤Í¡×¡¢¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£