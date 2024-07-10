欧州の新型主力ロケット「アリアン6」、打ち上げに初成功
【AFP＝時事】欧州宇宙機関（ESA）は9日、新型主力ロケット「アリアン6（Ariane 6）」の打ち上げに初めて成功し、搭載された人工衛星を地球軌道に投入した。
アリアン6ロケットは、南米のフランス領ギアナにあるクールー（Kourou）から、現地時間午後4時（日本時間10日午前4時）に打ち上げられた。
ロケットには、小型衛星や実験装置の他、大気圏再突入カプセル2基が搭載されていた。
打ち上げと衛星の軌道投入には成功したが、ミッション後半に予定されていた大気圏再突入の試みは失敗した。
1世代前の主力ロケット「アリアン5（Ariane 5）」の最後の打ち上げから1年がたち、欧州では、実業家イーロン・マスク（Elon Musk）氏率いる宇宙開発企業スペースX（SpaceX）などに衛星の打ち上げを依存せざるを得ない状況が続いていた。
打ち上げの成功を受けて、ESAのジョセフ・アッシュバッハー（Josef Aschbacher）長官は「今日は欧州にとって歴史的な日となった」とコメントした。
【翻訳編集】AFPBB News
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ロケットには、小型衛星や実験装置の他、大気圏再突入カプセル2基が搭載されていた。
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