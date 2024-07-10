ÆÁÅç¸©¡¢2²óÌÜ¤Î¡ÖSDGsºÄ¡×È¯¹Ô¤Ø¡¡9·î¤Ë¤â50²¯±ßÊ¬
¡¡ÆÁÅç¸©¤Ï¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ü¥ó¥É¡ÖÆÁÅç¸©SDGsºÄ¡×¤ò9·î¤Ë¤âÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¸©¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ü¥ó¥ÉÈ¯¹Ô¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤ËÂ³¤2²óÌÜ¡£10Ç¯ºÄ¤Ç¡¢50²¯±ßÊ¬¤òË¡¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£
¡Ú´³¤Ð¤Ä¡¦¹¿¿å¡¦ÌÔ½ë¡Äº£¡¢ÃÏµå¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Û
¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ü¥ó¥É¤Ï¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¤Î¤ß¤ËÄ´Ã£»ñ¶â¤¬½¼¤Æ¤é¤ì¤ëºÄ·ô¤Î¤³¤È¤À¡£¸©¤¬24Ç¯ÅÙ¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¸©ºÄ397²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢50²¯±ßÊ¬¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ü¥ó¥É¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¡£23Ç¯ÅÙ¤ÏÈ¯¹Ô³Û¤Î2¡¦9ÇÜ¤Î¹ØÆþ´õË¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´Ã£»ñ¶â¤Ï¡¢¸©Í»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·úÊªÆâ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¼ý»Ù¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹ZEB¡Ê¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥Ó¥ë¡Ë²½¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÂ¾¡¢¿¹ÎÓÀ°È÷¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¢¸©Í»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¡¦ËÉºÒÂÐºö¤Ê¤É¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ½¼¤Æ¤ë¡£ºÄ·ô¤ÎÍøÎ¨¤Ï¡¢9·îÈ¯¹Ô¤Î¹ñºÄ¤äÃÏÊýºÄ¤ÎÍøÎ¨¤ò»²¹Í¤Ë·è¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¸©¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ü¥ó¥É¤ÏºòÇ¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸©ºÄ¤ËÈæ¤Ù¤Æ»Ô¾ìÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÈ¯¹ÔÍøÎ¨¤ò0¡¦02¡óÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¶âÍø»ÙÊ§¤¤¤ò10Ç¯´Ö¤Ç1000Ëü±ßÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë¡¿ÍÅê»ñ²È¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼õ¤±¼è¤êÍøÎ¨¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¹ØÆþ¤·¤¿»ö¼Â¤òÂÐ³°Åª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤ËÍý²ò¤¢¤ë»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¿¢¾¾¹¸°ì¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
½»Âð,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²£ÉÍ,
ÀÅ²¬,
Ä¹Ìî,
¥Í¥¸,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ÖÎîº×