¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¦¹âÅç¿Î¸µ´ÆÆÄ¤ÈÀ±ÎÇ¡¦»³²¼ÃÒÌÐ¸µ´ÆÆÄ¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡¹Ã»Ò±à¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò¸ì¤ë
¡¡ºå¿ÀÅÅÅ´¤Ï£±£°Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦À¾µÜ»Ô¤Î¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤Ç¡¢£¸·î£´Æü¤Ë¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ÎÌ¾¾¤¬¸ì¤ë¹Ã»Ò±àÌ¾¾¡Éé¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±àµå¾ì£±£°£°¼þÇ¯»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¸µÃÒÊÛÏÂ²Î»³´ÆÆÄ¤Î¹âÅç¿Î»á¤È¸µÀ±ÎÇ´ÆÆÄ¤Î»³²¼ÃÒÌÐ»á¤¬ÂÐÃÌ¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÌ¾¾¡Éé¡¢Ì¾¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï£··î£±£±Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈÎÇä¡£¤ª¤È¤Ê£±£µ£°£°±ß¡¢¹â¹»À¸£±£³£°£°±ß¡¢¤³¤É¤â¡Ê£´ºÐ¡ÁÃæ³ØÀ¸¡Ë£±£°£°£°±ß¡£Äê°÷£±£µ£¶¿Í¡ÊÍ½Äê¡Ë¡£