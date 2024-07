BTSがメンバーそれぞれのビハインド動画など、あらたな映像コンテンツを7月9日の「ARMY DAY」に一挙公開して話題を集めている。

【動画】無邪気にプールで泳ぐジョングク(BTS)他

■7月9日はBTSファン“ARMY”の誕生日!

2013年7月9日に、BTSのファンネームがARMYに決定。これを祝して、毎年「ARMY DAY」であるこの日、BTSはファンへの愛と感謝を伝えている。現在は6月12日に除隊したJIN(ジン)を除く6人が入隊中のため、7人がそれぞれ過去にイベントや番組などに出演した際の未公開映像が披露された。

■カタールのプールを満喫するジョングク(BTS)

JUNG KOOK(ジョングク)の映像は、2022年11月、W杯の開会式に出演するためカタールを訪れた際のオフショット。ジョングクはホテルの広いプールで、男性にアドバイスを受けながら夢中になって泳いでいる。また遊園地やボウリング場を訪れる様子など、無邪気な表情が多数収められた。

■ゲリラライブ会場に向かうV(BTS)、電車にワクワク

V(ヴィ)の映像は、2023年9月に公開されたコンテンツ『Vの20秒ライブ in 江陵』の舞台裏。Vがサプライズで20秒間生歌を披露したゲリライベントだ。会場の江陵に向かうために電車に乗ったVが「列車に乗るのは久しぶり」と話すワクワクした表情や、ライブ会場でのリハーサルの様子、市場でホットクを購入する姿が収められている。

■ジミン(BTS)はARMYのためにお絵描き

JIMIN(ジミン)は2023年3月にリリースしたソロアルバム『FACE』の準備期間に、音楽番組を訪れたファンへのプレゼントを制作。スマホグリップやポストカードなどグッズにプリントするためのイラストを、画用紙に手描きしていった。途中には電話をかけてきたジンがARMYに挨拶する一幕も。

■J-HOPE(BTS)はCrushとダンス練習

J-HOPE(ジェイホープ)はR&BシンガーのCrushのコンサート『2022 CRUSH ON YOU TOUR [CRUSH HOUR]』にゲスト出演。映像ではそのダンス練習の様子が捉えられており、J-HOPEがフィーチャリングで参加した楽曲「Rush Hour(Feat. j-hope of BTS)」を、本番に向けてCrushとともに入念に練習している。

■シュガ(BTS)は映画試写会のフォトウォール参加

SUGA(シュガ)は2023年2月、映画『The Devil’s Deal』(邦題:対外秘)の試写会に参加。フォトウォールに立つのは初めてだといい、緊張の面持ちだ。俳優のイ・ソンミンとチョ・ジヌンに囲まれて記念撮影する場面も。大歓声を浴びたシュガは「授賞式に来たようでした」と感想を話している。

■ジン(BTS)、バラエティ撮影に緊張

JIN(ジン)は単独でバラエティ番組に出演した際のビハインドを公開。ラッパーのイ・ヨンジがMCを務めるYouTube番組『つまらないものですが』、そしてお笑い芸人のパク・ミョンスのYouTube番組『ハルミョンス』に登場した際の舞台裏が収められた。自由にトークを楽しんだりゲームをしたり、笑顔あふれる撮影の様子が楽しめる。

■RM(BTS)は『BTS FESTA』公開ラジオのビハインド

RM(アールエム)の映像は、2023年の『BTS FESTA』で公開ラジオを実施した際のビハインド。RMは水上タクシーに乗って会場に向かい、ARMYの前で堂々とサウンドチェックをし、ステージでトークを楽しんだ。番組中にジョングク、Vと会話する様子も収められている。

愛に満ちた怒涛の供給に、SNSでは「愛をありがとう!」「懐かしいみんなに会えて嬉しい」「見たかったシーンが見れた!」「離れていてもたくさん愛をくれるね」「これからもずっとARMY」と、喜びの声が相次いでいる。