Ãæ¹ñ¿·¼ÖÈÎÇä¡¢£²¡¥£·¡ó¸º¡áÇã¤¤¹µ¤¨¤Ç£´¥«·î¤Ö¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡½£¶·î
¡¡¡ÚËÌµþ»þ»ö¡ÛÃæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤¬£±£°ÆüÈ¯É½¤·¤¿£¶·î¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ£²¡¥£·¡ó¸º¤Î£²£µ£µËü£²£°£°£°Âæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯³ä¤ì¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡ËÏ¢µÙ¤ÎÆÃ¼ìÍ×°ø¤Ç£²·å¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿£²·î°ÊÍè£´¥«·î¤Ö¤ê¡£·Êµ¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬¿Ê¤à¤È¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤ÇÇã¤¤¹µ¤¨¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡ËºÇÂç¼ê¤ÎÈæ°¡íì¡Ê£Â£Ù£Ä¡Ë¤¬£²·î¤Ë¼çÎÏ¼Ö¼ï¤ÎÃÍ²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤¬·ã²½¡£Æü·ÏÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö£³³ä¤Û¤ÉÃÍ°ú¤¤·¤¿¤¬¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡¿·¼ÖÈÎÇä¤Î¤¦¤Á¡¢À¯ÉÜ¤¬ÉáµÚ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë£Å£Ö¤Ê¤É¤Î¡Ö¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡Ê£Î£Å£Ö¡Ë¡×¤Ï£³£°¡¥£±¡óÁý¤Î£±£°£´Ëü£¹£°£°£°Âæ¤À¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿¤Ó¤ÏÁ°·î¤Î£³£³¡¥£³¡ó¤«¤éÆß²½¡£ÊÌ¤ÎÆü·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â·Êµ¤¤¬°¤¤¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£µÒ¤¬ÈÎÇäÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¤â¡¢¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡