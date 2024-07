吉田SKTは、2024年7月10日、新たに開発した非フッ素系高潤滑コーティング「FFLCシリーズ」に最新品番2種類を加えて、リリースしました。

吉田SKTは、2024年7月10日、新たに開発した非フッ素系高潤滑コーティング「FFLCシリーズ」に最新品番2種類を加えて、リリース。

FFLCシリーズは、PFASフリーで環境に配慮した製品であり、従来のフッ素樹脂コーティングを超える性能を持つことが期待されています。

■提供背景

持続可能な社会の実現に向けて、材料技術にも新たな要請が寄せられています。

これまで工業製品の潤滑コーティングとして広く使用されてきたフッ素樹脂は、その優れた性能から多くの産業で重要な役割を果たしてきました。

しかし、さらなる技術革新と環境への配慮が求められる中、新しい潤滑コーティング技術の開発が産業界全体の課題となっていました。

特に、PFASを含まないコーティング技術の開発は、持続可能な製造プロセスの実現に向けた重要な取り組みとなっています。

このような背景のもと、同社は長年培ってきた表面処理技術を活かし、環境に配慮しつつ従来のフッ素樹脂コーティングと同等以上の性能を持つ新製品「FFLCシリーズ」を開発しました。

■製品の特徴

1. PFASフリーで環境に配慮

FFLCシリーズは、PFASを一切使用しない非フッ素系コーティングです。

環境への配慮と高性能を両立した、フッ素樹脂コーティングの代替材料として、幅広い産業での採用が期待されます。

2. フッ素樹脂を超える潤滑性能

従来のフッ素樹脂コーティングと同等、またはそれ以上の潤滑性能を実現。

設備部品や製品の動きをよりスムーズにし、エネルギーロスを低減、生産効率を改善します。

3. 高温環境下での優れた耐久性

特に高温環境下での耐久性に優れており、従来のフッ素樹脂コーティングでは性能が低下する条件下でも安定した潤滑性を維持します。

これにより、フッ素樹脂コーティングでは対応が困難だった用途にも適用可能です。

4. 幅広い温度域での安定性

常温から250℃までの幅広い温度域で安定した潤滑性と耐久性を維持します。

この特性により、様々な産業での利用が可能となり、フッ素樹脂コーティングからの技術転換をスムーズに行うことができます。

■製品ラインナップ

FFLCシリーズは、以下の4種類の製品で構成されています。

- FFLC-101:200℃の高温域でも優れた性能を発揮

- FFLC-102:常温から200℃の幅広い温度域で安定した性能を提供

- FFLC-111:250℃までの高温域に対応

- FFLC-211:最高級の潤滑塗膜で、特に高い耐久性を実現

