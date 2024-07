すかいらーくレストランツが運営するレストラン「ガスト」など6ブランドに、限定ガチャ「トミカ」と「ハローキティ」が登場!

「トミカ」からは新デザインミニカーが7種、「ハローキティ」からは「ネコロボ」との初コラボグッズ5種がラインナップされます☆

ガスト・バーミヤン ラッキーセット「トミカ」「ハローキティ」カプセルトイ

開始日:2024年7月11日(木)〜8月31日(土)なくなり次第終了

実施ブランド:すかいらーく6ブランド(ガスト/バーミヤン/しゃぶ葉/ジョナサン/夢庵/ステーキガスト)

対象メニュー:

「おもちゃ付き」アイコンがついているメニュー

※テイクアウト・宅配では、ブランドにより対象メニューやカプセルトイの付属有無が異なります

※現金200円(税込)でも1回ガチャマシンを回すことができます

ガスト・バーミヤン・しゃぶ葉・ジョナサン・夢庵・ステーキガストにて、「ラッキーセット」注文時にもらえるガチャコイン。

ガチャコインを使って回せる限定オリジナルカプセルトイに、「トミカ」と「ハローキティ」が登場します。

目印は「おもちゃ付き」アイコンがついているメニュー。

ガチャを回して人気のおもちゃと「ハローキティ」のコラボグッズを手に入れることができます☆

※カプセルトイは3才以上を対象とした製品です。3才未満のお子さんは、必ず保護者と一緒に使用ください

※なくなり次第、別のおもちゃに切り替わります

※切り替わるおもちゃはお店によって異なります

すかいらーく トミカ限定デザイン「トラック&バスコレクション」(全7種)

種類:全7種

1年ぶりにすかいらーく“限定”新デザインのトミカ「トラック&バスコレクション」が登場!

親子3世代にわたり愛され続けている「トミカ」は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。

今回「ラッキーセット」のカプセルトイには、ガスト、バーミヤンなど全7種のトラック&バスが登場します☆

ハローキティとネコロボのなかよしこれくしょん(全5種)

種類:全5種

50周年を迎えた「ハローキティ」と、ネコ型配膳ロボット「ネコロボ」の初コラボグッズが登場!

アクリルキーホルダーやまえがみクリップ、ハートのアクセサリースタンド、ミニペンスタンド、まぐねっとクリップの全5種がラインナップされます。

すかいらーく対象店舗でしか手に入らない限定グッズです☆

ラッキーセット 対象メニュー

店舗ごとに異なる、「ラッキーセット」の対象メニュー。

ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、夢庵、ステーキガストの「おもちゃ付き」アイコンがついているメニューです。

ガスト

対象メニュー:

ラッキーチーズINハンバーグセット(ドリンクバーつき)価格:900円〜1,000円(税込)ラッキーマヨコーンピザセット(ドリンクバーつき)価格:750円(税込)〜800円(税込)ラッキージュニアラーメン(ドリンクバーつき)価格:520円(税込)ラッキーちょい盛りポテトフライ価格:420円〜520円(税込)ラッキーポタージュ価格:350円〜450円(税込)低アレルゲンラッキーねぎとろ丼セット(みかんドリンク付き)価格:920円〜970円(税込)

ガストの対象ラッキーセットは全部で6種類!

人気のチーズINハンバーグのセットや、単品のポテトフライなどがあります。

バーミヤン

対象メニュー:

ラッキー中華セット(キッズラーメン、餃子(3コ)、ポテト&ゼリー、アンニンドウフ、ドリンクバイキング)価格:769円(税込)ラッキーラーメン&チャーハンセット(ドリンク付き)価格:769円(税込)ラッキードリンクセット価格:219円(税込)

バーミヤンの対象ラッキーセットは、全部で3種類。

中華料理のメニューが盛り沢山の「ラッキー中華セット」やドリンクセットなどがラインナップされています!

しゃぶ葉

対象メニュー:ラッキードリンクバー

価格:274円(税込)

しゃぶ葉の対象となるのは「ラッキードリンクバー」

しゃぶしゃぶメニューと一緒に好きなドリンクが楽しめます。

ジョナサン

対象メニュー:

おこさまおにぎりプレート(ゼリー付き)価格:604円(税込)おこさまハンバーグ(ゼリー付き)価格:604円(税込)おこさまフライドチキン(ゼリー付き)価格:604円(税込)おこさまうどん(ゼリー付き)価格:439円(税込)おこさまパンケーキ(ゼリー付き)価格:439円(税込)低アレルゲン おこさまカレー(ゼリー付き)価格:604円(税込)ラッキー!ジュニアセット てりたまハンバーグ ライス付き(ドリンクバー付き)価格:1,099円(税込)ラッキー!ジュニアセット シーフードグラタン(ドリンクバー付き)価格:1,099円(税込)

ジョナサンの対象メニューは、全部で8種類!

ハンバーグやパンケーキ、おにぎりなど、お子さんも大満足の料理が勢揃いです。

夢庵

対象メニュー:

ラッキーミニねぎとろ丼御膳(ソフトクリーム、ドリンクバー付)価格:879円(税込)ラッキーミニ天丼御膳(ソフトクリーム、ドリンクバー付)価格:879円(税込)ラッキーポテからセット価格:329円(税込)ラッキードリンクセット価格:219円(税込)

夢庵の対象メニューは、全部で4種類。

ソフトクリームが付いた、ねぎとろ丼や天丼が選べる御膳メニューもあります。

ステーキガスト

メニュー名:

ラッキーハンバーグ&目玉焼き(健康サラダバー付き、アイスキャンディ食べ放題)価格:769円(税込)ラッキーハンバーグ&エビフライ(健康サラダバー付き、アイスキャンディ食べ放題)価格:769円(税込)ラッキーチキングリル&目玉焼き(健康サラダバー付き、アイスキャンディ食べ放題)価格:769円(税込)ラッキー焼きそば&エビフライ(健康サラダバー付き、アイスキャンディ食べ放題)価格:769円(税込)ラッキードリンクバー価格:219円(税込)

ステーキガストの対象メニューは、全部で5種類。

健康サラダバーやアイスキャンディ食べ放題のセットもあります。

「ネコロボ」とコラボした「トミカ」と「ハローキティ」のオリジナルカプセルトイ。

限定ガチャ「トミカ」と「ハローキティ」は、ガスト・バーミヤン・しゃぶ葉・ジョナサン・夢庵・ステーキガストに2024年7月11日より登場です☆

※ラッキーセットは小学生以下の対象メニューとなります

※メニュー内容や価格は変更になる場合があります

※地域により販売価格が異なります

※テイクアウト・宅配では、対象メニュー、内容、カプセルトイ付属有無、価格、税率が異なります

※画像はすべてイメージです

